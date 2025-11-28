Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: ВСУ разместились рядом с храмами и часовнями в Волчанске - 28.11.2025
Источник: ВСУ разместились рядом с храмами и часовнями в Волчанске
Источник: ВСУ разместились рядом с храмами и часовнями в Волчанске - 28.11.2025, ПРАЙМ
Источник: ВСУ разместились рядом с храмами и часовнями в Волчанске
Украинские военнослужащие организовали пункты размещения личного состава рядом с несколькими храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T05:32+0300
2025-11-28T05:32+0300
общество
харьковская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865011468.jpg?1764297131
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие организовали пункты размещения личного состава рядом с несколькими храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Наша разведка установила, что несколько украинских подразделений разместились рядом с храмами, одно прямо на территории часовни", - сказал источник. Собеседник агентства уточнил, что ВСУ таким образом прикрываются религиозными учреждениями. "Это усложняет работу наших БПЛА и артиллерии, поскольку нужно сохранить храмы целыми", - объяснил он. Ранее юрист и руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл сообщил РИА Новости, что все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, что не приветствуется международным гуманитарным правом. Он добавил, что необходимость защиты культурных ценностей оккупирующей стороной закреплена Гаагской конвенцией 1954 года. Оккупирующее государство должно по возможности избегать расположения в церквях своих вооруженных сил, и более того, не только в самих объектах, но и рядом с ними, что вооруженными силами Украины не делалось. Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80% территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.
харьковская область
украина
общество , харьковская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, всу
Общество , Харьковская область, УКРАИНА, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ
05:32 28.11.2025
 
Источник: ВСУ разместились рядом с храмами и часовнями в Волчанске

Источник: ВСУ разместили подразделения рядом с храмами и часовнями в Волчанске

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие организовали пункты размещения личного состава рядом с несколькими храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Наша разведка установила, что несколько украинских подразделений разместились рядом с храмами, одно прямо на территории часовни", - сказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что ВСУ таким образом прикрываются религиозными учреждениями.
"Это усложняет работу наших БПЛА и артиллерии, поскольку нужно сохранить храмы целыми", - объяснил он.
Ранее юрист и руководитель правозащитного проекта "Верум" Иван Копыл сообщил РИА Новости, что все церкви в ходе оккупации ВСУ части Курской области использовались ими в качестве военных объектов, что не приветствуется международным гуманитарным правом. Он добавил, что необходимость защиты культурных ценностей оккупирующей стороной закреплена Гаагской конвенцией 1954 года. Оккупирующее государство должно по возможности избегать расположения в церквях своих вооруженных сил, и более того, не только в самих объектах, но и рядом с ними, что вооруженными силами Украины не делалось.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. На минувшей неделе начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что бойцы группировки "Центр" освободили более 80% территории Волчанска и успешно продвигаются в юго-восточной части города.
 
