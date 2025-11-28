Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью - 28.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251128/vrachi-865016578.html
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью - 28.11.2025, ПРАЙМ
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам в сентябре-ноябре, самым востребованным специалистом в этот период стал терапевт, рассказали РИА Новости в | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T10:01+0300
2025-11-28T10:01+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам в сентябре-ноябре, самым востребованным специалистом в этот период стал терапевт, рассказали РИА Новости в компании "Сберстрахование". "Пик обращений к врачам по полисам ДМС приходится на осень - с сентября по ноябрь проводится до трети всех консультаций за год. Самым востребованным специалистом стал терапевт - на него приходится каждый шестой визит", - рассказал страховщик, проанализировав статистику компании. "Осенью традиционно увеличивается число простудных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Это связано с похолоданием, когда вирусы распространяются легче, а люди проводят больше времени в тесном контакте", - объяснила директор медицинского страхования "Сбертрахования" Наталья Харина. По данным страховщика, 15% всех диагнозов, поставленных в этот период, связаны именно с ними. А терапевты оказывают первичную помощь и направляют пациентов на обследования и к узким специалистам. "В число наиболее востребованных специалистов по полисам добровольного медицинского страхования также входят гинеколог (12,6%) и невролог (11,8%), а также ЛОР (7,6%) и гастроэнтеролог (7,5%)", - рассказали в компании. Чуть реже застрахованным требуется помощь таких специалистов, как эндокринолог (5,9%), травматолог (5,2%) и кардиолог (4,7%).
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83273/77/832737725_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_ea2524d6af85046821d0ad5e7ff31ea2.jpg
Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью

Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам в сентябре и ноябре

© РИА Новости . Павел Бедняков
Пациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам в сентябре-ноябре, самым востребованным специалистом в этот период стал терапевт, рассказали РИА Новости в компании "Сберстрахование".
"Пик обращений к врачам по полисам ДМС приходится на осень - с сентября по ноябрь проводится до трети всех консультаций за год. Самым востребованным специалистом стал терапевт - на него приходится каждый шестой визит", - рассказал страховщик, проанализировав статистику компании.
Названы самые высокие выплаты по ДМС в 2025 году
17 ноября, 16:13
Названы самые высокие выплаты по ДМС в 2025 году
17 ноября, 16:13
"Осенью традиционно увеличивается число простудных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Это связано с похолоданием, когда вирусы распространяются легче, а люди проводят больше времени в тесном контакте", - объяснила директор медицинского страхования "Сбертрахования" Наталья Харина.
По данным страховщика, 15% всех диагнозов, поставленных в этот период, связаны именно с ними. А терапевты оказывают первичную помощь и направляют пациентов на обследования и к узким специалистам.
"В число наиболее востребованных специалистов по полисам добровольного медицинского страхования также входят гинеколог (12,6%) и невролог (11,8%), а также ЛОР (7,6%) и гастроэнтеролог (7,5%)", - рассказали в компании.
Чуть реже застрахованным требуется помощь таких специалистов, как эндокринолог (5,9%), травматолог (5,2%) и кардиолог (4,7%).
Корпоративные клиенты "СберСтрахования" нарастили покупки ДМС
11 декабря 2023, 08:04
Корпоративные клиенты "СберСтрахования" нарастили покупки ДМС
11 декабря 2023, 08:04
 
