Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам осенью

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Страховщики фиксируют пик обращений россиян ко врачам в сентябре-ноябре, самым востребованным специалистом в этот период стал терапевт, рассказали РИА Новости в компании "Сберстрахование". "Пик обращений к врачам по полисам ДМС приходится на осень - с сентября по ноябрь проводится до трети всех консультаций за год. Самым востребованным специалистом стал терапевт - на него приходится каждый шестой визит", - рассказал страховщик, проанализировав статистику компании. "Осенью традиционно увеличивается число простудных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Это связано с похолоданием, когда вирусы распространяются легче, а люди проводят больше времени в тесном контакте", - объяснила директор медицинского страхования "Сбертрахования" Наталья Харина. По данным страховщика, 15% всех диагнозов, поставленных в этот период, связаны именно с ними. А терапевты оказывают первичную помощь и направляют пациентов на обследования и к узким специалистам. "В число наиболее востребованных специалистов по полисам добровольного медицинского страхования также входят гинеколог (12,6%) и невролог (11,8%), а также ЛОР (7,6%) и гастроэнтеролог (7,5%)", - рассказали в компании. Чуть реже застрахованным требуется помощь таких специалистов, как эндокринолог (5,9%), травматолог (5,2%) и кардиолог (4,7%).
