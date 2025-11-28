https://1prime.ru/20251128/vstrecha-865018925.html

В Кремле подтвердили встречу Путина с Орбаном в Москве

В Кремле подтвердили встречу Путина с Орбаном в Москве

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Москве встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Москве встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рейтер передавало, что Обран заявил, что рассчитывает в пятницу провести встречу с Путиным в Москве. Агентство уточнило, что, по словам Орбана, целью его встречи с Путиным станет обеспечение поставок нефти и газа. "Сегодня состоятся переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, который прибудет в Москву", - сказал Песков журналистам. Президент в пятницу работает в Кремле, отметил он.

