Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции - 28.11.2025, ПРАЙМ
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования | 28.11.2025
АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. "Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
