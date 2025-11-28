Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции - 28.11.2025, ПРАЙМ
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования | 28.11.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. "Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
13:58 28.11.2025
 
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции

МИД Турции: Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 28 ноя – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.
"Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
