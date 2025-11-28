Юань на Мосбирже завершил ноябрь падением до 10,92 руб

https://1prime.ru/20251128/yuan-865029294.html

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и ноября вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 9 копеек, до 10,92 рубля. За ноябрь юань упал на 34 копейки. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 10,92-11,45 рубля.

