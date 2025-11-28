Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже ощутимо упал, закрепившись ниже уровня 11 рублей - 28.11.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже ощутимо упал, закрепившись ниже уровня 11 рублей
Юань на Мосбирже ощутимо упал, закрепившись ниже уровня 11 рублей - 28.11.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже ощутимо упал, закрепившись ниже уровня 11 рублей
Курс китайской валюты к рублю во второй половине дня пятницы усилил падение и закрепился по итогам торгов ноября ниже психологически значимой отметки 11 рублей, | 28.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине дня пятницы усилил падение и закрепился по итогам торгов ноября ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 9 копеек, до 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,90-11,07 рубля. За ноябрь юань упал на 34 копейки. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 10,92-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,63 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже в пятницу после попыток роста сполз и в середине дня незначительно колебался около психологически значимого уровня поддержки 11 рублей. Под закрытие сессии он резко пошел вниз и закрепился ниже этого уровня. "Рубль прошел через пик ноябрьского налогового периода, но не торопится отступать. Юань сегодня ушел ниже 11 рублей, доллар на межбанке двигался недалеко от годовых минимумов. Предложение валют остается высоким, а спрос на них - подавленным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" Стоимость нефти к 20.58 мск повышалась на 0,6%, до 63,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На следующей неделе завершение налогового периода должно способствовать ослаблению рубля, однако в случае прогресса в дипломатическом урегулировании по Украине рубль может сохранить текущие позиции или даже их усилить, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии позитивных новостей по геополитике на следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 78-82 рубля, курс юаня - в диапазоне 11,0-11,5 рубля", - оценивает она. В декабре картина для рубля может сезонно ухудшаться на фоне расходов бюджетов всех уровней, компаний и населения, повышения физического спроса на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники, говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В то же время экспортная выручка может сокращаться из-за эффектов от санкций, в том числе расширения дисконта на экспортируемую российскую нефть. Не будем забывать и о цикле снижения ключевой ставки ЦБ, который может продолжиться на декабрьском заседании. Тем не менее, если геополитика не разочарует, валюты могут завершить год недалеко от текущих уровней - у 82-83 рублей за доллар и 11,5 рубля за юань. Прогноз на будущую неделю - 78-80 рублей и 10,95-11,25 рубля соответственно", - добавляет он.
рынок, торги, сша, украина, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"
Рынок, Торги, США, УКРАИНА, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
21:34 28.11.2025
 
Юань на Мосбирже ощутимо упал, закрепившись ниже уровня 11 рублей

Юань закрепился по итогам торгов ноября ниже психологически значимой отметки 11 рублей

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во второй половине дня пятницы усилил падение и закрепился по итогам торгов ноября ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 9 копеек, до 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,90-11,07 рубля.
За ноябрь юань упал на 34 копейки. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 10,92-11,45 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,63 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань на Мосбирже в пятницу после попыток роста сполз и в середине дня незначительно колебался около психологически значимого уровня поддержки 11 рублей. Под закрытие сессии он резко пошел вниз и закрепился ниже этого уровня.
"Рубль прошел через пик ноябрьского налогового периода, но не торопится отступать. Юань сегодня ушел ниже 11 рублей, доллар на межбанке двигался недалеко от годовых минимумов. Предложение валют остается высоким, а спрос на них - подавленным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций"
Стоимость нефти к 20.58 мск повышалась на 0,6%, до 63,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На следующей неделе завершение налогового периода должно способствовать ослаблению рубля, однако в случае прогресса в дипломатическом урегулировании по Украине рубль может сохранить текущие позиции или даже их усилить, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"При отсутствии позитивных новостей по геополитике на следующей неделе курс доллара может находиться в интервале 78-82 рубля, курс юаня - в диапазоне 11,0-11,5 рубля", - оценивает она.
В декабре картина для рубля может сезонно ухудшаться на фоне расходов бюджетов всех уровней, компаний и населения, повышения физического спроса на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники, говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"В то же время экспортная выручка может сокращаться из-за эффектов от санкций, в том числе расширения дисконта на экспортируемую российскую нефть. Не будем забывать и о цикле снижения ключевой ставки ЦБ, который может продолжиться на декабрьском заседании. Тем не менее, если геополитика не разочарует, валюты могут завершить год недалеко от текущих уровней - у 82-83 рублей за доллар и 11,5 рубля за юань. Прогноз на будущую неделю - 78-80 рублей и 10,95-11,25 рубля соответственно", - добавляет он.
РынокТоргиСШАУКРАИНАНаталья Ващелюк"БКС Мир инвестиций"УК "Первая"
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Заголовок открываемого материала