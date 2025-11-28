https://1prime.ru/20251128/yuan-865036425.html

Юань с началом декабря попробует восстановиться выше 11 рублей на Мосбирже

МОСКВА, 28 ноя- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей пятидневке продемонстрировал снижение – вот уже вторую неделю подряд. При этом первые три дня недели курс юаня фактически искал равновесный уровень выше 11 рублей. Однако во второй половине недели он круто пошел вниз, как это было и на предыдущей неделе. В итоге, на один день повышения юаня к рублю пришлось четыре дня его снижения.Волатильность снизилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период несколько сузился и составил 10,90-11,17 рубля за юань.Рубль продолжал расти в условиях сохраняющихся геополитических надежд - на урегулирование по Украине. Пик налогового периода ноября поддерживал продажи валюты экспортерами.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю сползли по индикатору RUSFARCNY с +0,21% годовых до +0,16%, а провел он ее в коридоре: +0,16%-(+0,25%) То есть, ставка по юаню уже семь недель подряд остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 17 копеек до 10,92 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 79 копеек до 78,23 рубля, а евро – поднялся на 26 копеек, до 90,82 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,107 юаня до 7,075 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,164 юаня, что примерно на 1,3% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 4,87 тысячи рублей против 4,90 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯРубль начал неделю попытками стабилизации против валюты КНР на Мосбирже после сильного роста на предыдущей неделе. Курс при этом оставался выше ключевой отметки 11 рублей за юань.Игроки рынка оценивали новости, влияющие на курсообразование рубля. Так, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что задача бюджетной политики - дать возможность Банку России снижать ключевую ставку. У Банка России сейчас больше маневра для принятия решений по смягчению денежно-кредитной политики, добавил Силуанов.ЦБ РФ оценил, что переводы средств российских физлиц брокерам-нерезидентам в январе-сентябре 2025 года выросли на 89 миллиардов рублей в эквиваленте к показателю за аналогичный прошлогодний период, до 237 миллиардов рублей. Это максимум с 2018 года.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком сильного падения курсов инвалют к рублю, как и неделей ранее. Участники торгов – экспортеры – на пике налогового периода ноября, видимо, продолжили конвертировать юани в рубли.Игроки рынка обратили внимание на вербальные интервенции. Так, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что ситуация на российском валютном рынке во многом стабилизировалась. Волатильность курса в этом году находится на минимальных уровнях с 2022 года. Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика обеспечивает привлекательность рублевых активов. А во-вторых, сработали такие факторы как импортозамещение и погашение значительной части внешнего долга в предыдущие годы, пояснил он.Санкции против российских нефтяных компаний могут привести к временному сокращению выручки крупнейших экспортеров. Однако каналы продаж и расчетов меняются, и ситуация восстанавливается, считает Габуния. При этом Банк России обладает достаточным объемом ликвидных активов в юанях, золоте и иных формах, поэтому угроз для финстабильности в России нет, добавил он. Наконец, Габуния заявил, что планируемое в декабре размещение Минфином РФ облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, не окажет влияния на курс рубля.Между тем, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе.Таким образом, по традиции, с началом декабря на рынке могут активизироваться рублевые "медведи". Достигнутые курсами инвалют относительно рубля уровни при этом могут стать локальными минимумами, и мы будем наблюдать некоторое их восстановление. Курс юаня на Мосбирже может вернуться выше 11 рублей, особенно, если Минфин заявит о сокращении в конце года продаж валюты в рамках работы с ФНБ.

