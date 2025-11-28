Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выдвигаться к границам русских": на Западе сказали, что делать с Москвой - 28.11.2025
"Выдвигаться к границам русских": на Западе сказали, что делать с Москвой
"Выдвигаться к границам русских": на Западе сказали, что делать с Москвой - 28.11.2025, ПРАЙМ
"Выдвигаться к границам русских": на Западе сказали, что делать с Москвой
Не имея возможности победить Россию на поле боя, Запад продолжает избегать переговоров с Москвой, что свидетельствует о его полной некомпетентности, заявил... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T04:36+0300
2025-11-28T04:36+0300
россия
запад
нато
ес
общество
москва
европа
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Не имея возможности победить Россию на поле боя, Запад продолжает избегать переговоров с Москвой, что свидетельствует о его полной некомпетентности, заявил бывший британский коммодор Стивен Джерми в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале."Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. &lt;…&gt; И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах. И это признак, своего рода, культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. &lt;…&gt; Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности", — сказал эксперт.По мнению военного, сегодняшние проблемы западной безопасности обусловлены последовательным приближением военных структур Европы и США к границам России. В такой ситуации единственным разумным решением остается возобновление диалога с Москвой."Мне хотелось бы верить, что в какой-то момент люди начнут понимать, что сдерживание России посредством расширения НАТО на самом деле было конфронтацией. Нам нужно перейти от философии противостояния русским, от того, чтобы выдвигаться к их границам, к тому, чтобы начать с ними разговаривать", — резюмировал Джерми.В последние годы Россия фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои усилия, называя это мерами противодействия российской агрессии. Москва много раз выражала озабоченность усилением военного присутствия альянса в Европе. По заявлениям Министерства иностранных дел, российские власти готовы к диалогу с НАТО на условиях равноправия, но ожидают от Запада отказа от милитаристской политики на континенте.
запад
москва
европа
россия, запад, нато, ес, общество, москва, европа
РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, ЕС, Общество , МОСКВА, ЕВРОПА
"Выдвигаться к границам русских": на Западе сказали, что делать с Москвой

Экс-коммодор Джерми: Россия обнажила стратегические слабости Запада

МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Не имея возможности победить Россию на поле боя, Запад продолжает избегать переговоров с Москвой, что свидетельствует о его полной некомпетентности, заявил бывший британский коммодор Стивен Джерми в беседе с профессором Гленном Дисеном на его YouTube-канале.
"Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. <…> И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах. И это признак, своего рода, культового мышления на Западе, фиксирующего, что переговоры с Россией — это плохо. <…> Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности", — сказал эксперт.
По мнению военного, сегодняшние проблемы западной безопасности обусловлены последовательным приближением военных структур Европы и США к границам России. В такой ситуации единственным разумным решением остается возобновление диалога с Москвой.
"Мне хотелось бы верить, что в какой-то момент люди начнут понимать, что сдерживание России посредством расширения НАТО на самом деле было конфронтацией. Нам нужно перейти от философии противостояния русским, от того, чтобы выдвигаться к их границам, к тому, чтобы начать с ними разговаривать", — резюмировал Джерми.
В последние годы Россия фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает свои усилия, называя это мерами противодействия российской агрессии. Москва много раз выражала озабоченность усилением военного присутствия альянса в Европе. По заявлениям Министерства иностранных дел, российские власти готовы к диалогу с НАТО на условиях равноправия, но ожидают от Запада отказа от милитаристской политики на континенте.
РОССИЯЗАПАДНАТОЕСОбществоМОСКВАЕВРОПА
 
 
Заголовок открываемого материала