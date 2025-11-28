https://1prime.ru/20251128/zelenskiy-865024617.html

FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака

FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака - 28.11.2025, ПРАЙМ

FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака

Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет

МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского депутата. Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. По словам законодателя, Ермак сделал себя незаменимым для Зеленского, избавившись от других близких к нему лиц. "Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... (Зеленского - ред.). И, если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского", - добавил депутат.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

