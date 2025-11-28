Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/zelenskiy-865024617.html
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака - 28.11.2025, ПРАЙМ
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака
Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T16:00+0300
2025-11-28T16:01+0300
банки
общество
украина
рф
владимир зеленский
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского депутата. Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение. По словам законодателя, Ермак сделал себя незаменимым для Зеленского, избавившись от других близких к нему лиц. "Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... (Зеленского - ред.). И, если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского", - добавил депутат.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20251128/obysk-865023433.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, общество , украина, рф, владимир зеленский, набу, рада
Банки, Общество , УКРАИНА, РФ, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада
16:00 28.11.2025 (обновлено: 16:01 28.11.2025)
 
FT узнала, что случится с Зеленским в случае увольнения Ермака

FT: Зеленский при увольнении Ермака потеряет козла отпущения для критики

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака лишится "козла отпущения", тогда объектом политической критики может стать он сам, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского депутата.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко * (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что НАБУ готовится предъявить Ермаку обвинение.
По словам законодателя, Ермак сделал себя незаменимым для Зеленского, избавившись от других близких к нему лиц.
"Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... (Зеленского - ред.). И, если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского", - добавил депутат.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
СМИ: обыски у Ермака негативно повлияют на мирные переговоры
15:20
 
БанкиОбществоУКРАИНАРФВладимир ЗеленскийНАБУРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала