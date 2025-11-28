Житель Новокузнецка пойдет под суд за избиение щенка

https://1prime.ru/20251128/zhitel-865011615.html

КЕМЕРОВО, 28 ноя – ПРАЙМ. Житель Новокузнецка Кемеровской области, избивший своего щенка, пойдет под суд, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В мае в дежурную часть отдела полиции "Куйбышевский" УМВД по Новокузнецку обратился один из жильцов многоквартирного дома по улице Вокзальной. Мужчина сообщил, что услышал в подъезде крики и визг животного. Посмотрев записи установленных в доме камер видеонаблюдения, новокузнечанин увидел, как сосед поднимает за ошейник и бросает на пол, а также бьет руками и ногами щенка. Информация о произошедшем была размещена в соцсетях. Полицейские незамедлительно организовали проверку, в результате которой установили и задержали владельца собаки. Он пояснил, что был раздражен из-за личных проблем, поэтому выместил злость на своем 9-месячном стаффордширском терьере по кличке Рокки. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Травмированная собака была доставлена в ветеринарную клинику, где врачи диагностировали ей ушибы, ссадины, гематомы и другие травмы. Щенку оказали экстренную медицинскую помощь, а также прооперировали сломанную заднюю левую лапу. Отмечается, что фигурант пытался убедить следствие, что щенок травмировал лапу, неудачно спрыгнув со ступеньки, однако специалистами этот довод был опровергнут. "Следователем отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по Новокузнецку установлено, что обвиняемый причинил своей собаке переломы задней левой конечности, а также другие телесные повреждения, которые составили около 60% поверхности тела животного", – говорится в релизе. В ведомстве отметили, что стаффордширский терьер был изъят у хозяина, сейчас животное находится у опекуна, который заботится о нем, занимается его лечением и реабилитацией. "Тридцатисемилетний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.

