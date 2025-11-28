Стоимость золота поднимается в ожидании снижения учетной ставки в США

https://1prime.ru/20251128/zoloto-865016013.html
2025-11-28T09:40+0300
2025-11-28T09:40+0300
2025-11-28T10:14+0300
рынок
мировая экономика
сша
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает последние торги осени ростом за счет сохранения ожиданий снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на ближайшем заседании, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 31,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,76%, - до 4 221,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,23%, до 53,82 доллара за унцию. "Преимущественно рост цены на золото обусловлен предварительным позиционированием в ожидании снижения учетной ставки ФРС США", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). По данным CME Group, 84,7% экспертов ждут снижения учётной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные эксперты полагают, что ставка сохранится. Ослабление монетарной политики в США, с учётом торговли фьючерсами в долларах, делает сырьевые товары относительно доступнее держателям иных валют. А снижение доходности наиболее надёжных долговых бумаг - американского госдолга, следующее за этим ослаблением, делает золото также и более привлекательной альтернативой как актив-"убежище".
сша
