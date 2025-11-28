https://1prime.ru/20251128/zoloto-865026484.html
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу почти на 3%, показатель впервые в истории превысил отметку в 55 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.01 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,8%, до 55,11 доллара за унцию.
Цена на серебро впервые в истории превысила 55 долларов за унцию
По состоянию на 17.01 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,8%, до 55,11 доллара за унцию.
