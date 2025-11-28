Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на серебро впервые в истории превысила 55 долларов за унцию - 28.11.2025
Цена на серебро впервые в истории превысила 55 долларов за унцию
2025-11-28T17:19+0300
2025-11-28T17:19+0300
рынок
золото
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу почти на 3%, показатель впервые в истории превысил отметку в 55 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.01 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,8%, до 55,11 доллара за унцию.
2025
рынок, золото
Рынок, золото
17:19 28.11.2025
 
Цена на серебро впервые в истории превысила 55 долларов за унцию

Биржевая цена серебра впервые в истории превысила $55 за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин
Гранулированное золото высшей пробы
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Гранулированное золото высшей пробы . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет в пятницу почти на 3%, показатель впервые в истории превысил отметку в 55 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.01 мск мартовский фьючерс на серебро дорожал на 2,8%, до 55,11 доллара за унцию.
Фьючерсы Уолл-стрит растут после сбоя в работе биржевого оператора
