Золото готовится показать четвертый месячный рост подряд
Золото готовится показать четвертый месячный рост подряд - 28.11.2025, ПРАЙМ
Золото готовится показать четвертый месячный рост подряд
28.11.2025
2025-11-28T18:50+0300
2025-11-28T18:50+0300
2025-11-28T18:50+0300
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, по итогам ноября готовится показать четвертый месячный рост подряд, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на 21,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,76%, - до 4 223,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 4,07% - до 55,7 доллара за унцию. С начала ноября золото подорожало на 5,7%. С августа по октябрь стоимость драгоценного металла также росла. "Основной настрой в отношении золота остается очень позитивным. Существуют опасения относительного глобального долга, пошлин, санкций", - цитирует агентство Рейтер независимого аналитика Росса Нормана (Ross Norman). Продолжающиеся покупки центробанков также способствуют росту котировок золота, добавил эксперт. На динамику драгоценного металла на следующей неделе окажут влияние решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Кроме решения по денежно-кредитной политике американский центробанк в среду также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы, а также ожидания по дальнейшему уровню ставки. Инвесторы также будут оценивать комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
