Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки - 28.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251128/zvonki-865022999.html
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки - 28.11.2025, ПРАЙМ
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки
В России прорабатывается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета... | 28.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-28T15:01+0300
2025-11-28T15:01+0300
россия
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/70/833267096_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_91b0b31f8fd577823f5e662ffd43705a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В России прорабатывается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "В рамках подготовки второго пакета законодательных инициатив, известного как "Антифрод 2.0", обсуждается инициатива защиты граждан от телефонного мошенничества. Речь идет о введении механизма, который позволит абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - сказал он. Сенатор отметил, что ключевой особенностью этого механизма должно быть право граждан при необходимости легко снимать установленное ограничение. "Такой гибкий подход позволит, с одной стороны, эффективно защищаться от мошеннических звонков из-за рубежа, а с другой - не лишать себя возможности получать важные звонки от родственников или деловых партнеров, находящихся за границей", - объяснил парламентарий.
https://1prime.ru/20251107/sim-karty-864325879.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83326/70/833267096_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cac137f239259adcf1fc944f6d0715ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
15:01 28.11.2025
 
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки

Совфед: в России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖенщина говорит по телефону на улице Москвы
Женщина говорит по телефону на улице Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Женщина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В России прорабатывается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
"В рамках подготовки второго пакета законодательных инициатив, известного как "Антифрод 2.0", обсуждается инициатива защиты граждан от телефонного мошенничества. Речь идет о введении механизма, который позволит абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - сказал он.
Сенатор отметил, что ключевой особенностью этого механизма должно быть право граждан при необходимости легко снимать установленное ограничение.
"Такой гибкий подход позволит, с одной стороны, эффективно защищаться от мошеннических звонков из-за рубежа, а с другой - не лишать себя возможности получать важные звонки от родственников или деловых партнеров, находящихся за границей", - объяснил парламентарий.
Сим-карта с логотипом Билайн - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
В Госдуме рассказали, как будет работать "период охлаждения" для сим-карт
7 ноября, 21:22
 
РОССИЯСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала