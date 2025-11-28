https://1prime.ru/20251128/zvonki-865022999.html
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки
В России могут ввести самозапрет на входящие международные звонки
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В России прорабатывается возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "В рамках подготовки второго пакета законодательных инициатив, известного как "Антифрод 2.0", обсуждается инициатива защиты граждан от телефонного мошенничества. Речь идет о введении механизма, который позволит абонентам самостоятельно ограничивать входящие международные звонки. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - сказал он. Сенатор отметил, что ключевой особенностью этого механизма должно быть право граждан при необходимости легко снимать установленное ограничение. "Такой гибкий подход позволит, с одной стороны, эффективно защищаться от мошеннических звонков из-за рубежа, а с другой - не лишать себя возможности получать важные звонки от родственников или деловых партнеров, находящихся за границей", - объяснил парламентарий.
