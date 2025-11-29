https://1prime.ru/20251129/advokat-865041133.html
Адвокат рассказал, как заблокировать карту, если с нее украли деньги
финансы
банки
россия
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Если с банковской карты украли деньги, необходимо заблокировать ее, после чего обратиться в полицию, а также в банк с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств, рассказал РИА Новости адвокат Межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.
"Во-первых, если на карте остались средства, необходимо заблокировать карту. Для этого нужно позвонить в кредитное учреждение или в банковском приложении нажать на соответствующую кнопку. Это поможет избежать дальнейших финансовых потерь", - сообщил он.
Во-вторых, гражданину следует обратиться в банк с заявлением о несанкционированном снятии денежных средств с просьбой аннулировать операцию (операции) и сделать возврат украденных денег, добавил он.
"По закону банк обязан рассмотреть заявление пострадавшего клиента и вернуть деньги, если соблюдаются два условия: если о краже денег банк извещен не позднее следующего дня после подозрительной/преступной/мошеннической операции и если клиент не нарушил правила безопасности при использовании карты. Так, если человек по своей воле сообщил данные карты и ее пин-код постороннему лицу, деньги не вернут", - уточнил Талызин.
Также, по его словам, как можно скорее нужно обратиться в отдел полиции по месту расположения офиса банка, где был открыт банковский счет, с которого похитили деньги. "В отделе полиции напишите подробное заявление о совершении преступления - кражи денежных средств или мошенничестве (о мошенничестве - если деньги перевел сам владелец карты под воздействием обмана со стороны неизвестных лиц). Правоохранительные органы рассмотрят заявление, возбудят уголовное дело и примут необходимые меры", - уточнил он.
В-четвертых, после возбуждения уголовного дела следует подготовить и заявить гражданский иск (в рамках уголовного дела) о взыскании похищенных денежных средств с участвовавших в преступлении лиц. С гражданским иском нужно обратиться в суд к лицу или лицам, на чей счет были переведены похищенные деньги, с просьбой взыскать денежные средства на основании неосновательного обогащения, добавил адвокат.
Также он отметил, что следует подготовить и заявить аналогичный гражданский иск в суд общей юрисдикции. Это разные процедуры и разные иски, однако служат они достижению общей цели - компенсации украденных средств, уточнил Талызин.
"Несколько рекомендаций, как повысить безопасность своих денежных средств на банковском счету. Во-первых, никому никогда не сообщайте полный номер карты, срок действия, CVC/CVV-код (3 цифры на обороте), код из SMS. Во-вторых, включите смс-уведомления о всех операциях. В-третьих, установите лимиты на операции по карте. Это дополнительно защитит денежные средства от хищения", - заключил он.
финансы, банки, россия
