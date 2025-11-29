Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.11.2025
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании...
2025-11-29T16:30+0300
2025-11-29T16:30+0300
бизнес
аэрофлот
airbus
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". Компания Airbus в пятницу сообщила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает флотом из 93 самолетов данного семейства, авиакомпания "Россия" располагает 26 бортами. "Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".
бизнес, аэрофлот, airbus, a320neo
Бизнес, Аэрофлот, Airbus, A320neo
16:30 29.11.2025
 
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов

Самолеты семейства A320 "Аэрофлота" соответствуют всем требованиям безопасности полетов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Компания Airbus в пятницу сообщила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает флотом из 93 самолетов данного семейства, авиакомпания "Россия" располагает 26 бортами.
"Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
31 октября, 16:19
 
БизнесАэрофлотAirbusA320neo
 
 
