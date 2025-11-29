https://1prime.ru/20251129/aeroflot-865050167.html

Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов

Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов - 29.11.2025, ПРАЙМ

Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов

Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T16:30+0300

2025-11-29T16:30+0300

2025-11-29T16:30+0300

бизнес

аэрофлот

airbus

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861246456_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_cb82f752e3caccf7667d4816fe8d46cd.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". Компания Airbus в пятницу сообщила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает флотом из 93 самолетов данного семейства, авиакомпания "Россия" располагает 26 бортами. "Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".

https://1prime.ru/20251031/savelev-864105112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот, airbus, a320neo