Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
2025-11-29T16:30+0300
2025-11-29T16:30+0300
2025-11-29T16:30+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Самолеты семейства A320 авиакомпаний группы "Аэрофлот" соответствуют всем требованиям безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". Компания Airbus в пятницу сообщила, что около шести тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Авиакомпания "Аэрофлот" обладает флотом из 93 самолетов данного семейства, авиакомпания "Россия" располагает 26 бортами. "Данная ситуация не отразится на выполнении рейсов Аэрофлота и "России". Используемое программное обеспечение на самолетах указанного типа, состоящих в парке авиакомпаний группы, имеет иную конфигурацию и соответствует всем требованиям безопасности полётов", - отметили в "Аэрофлоте".
