https://1prime.ru/20251129/aeroport-865052492.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 29.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T18:46+0300
2025-11-29T18:46+0300
2025-11-29T18:46+0300
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_bac0918144e0a02fc354ade155892d64.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "️Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251129/rosaviatsiya-865050448.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146933_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_78693bffb9f71bacdb7df9b1c938e7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов