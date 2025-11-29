Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 29.11.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "️Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
2025
18:46 29.11.2025
 
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"️Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала