В Афганистане на грузовой и пассажирский транспорт установят GPS-трекеры

2025-11-29T21:05+0300
2025-11-29T21:05+0300
2025-11-29T21:05+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта и авиации Афганистана сообщило в субботу о подписании соглашений с шестью частными компаниями на установку GPS-трекеров на грузовые и пассажирские транспортные средства по всей стране, сообщил афганский новостной портал AVA-press. Согласно этим соглашениям, компании-подрядчики обязаны установить трекеры на грузовые и пассажирские транспортные средства, курсирующие по всем афганским провинциям и за рубежом, а также обеспечить необходимые условия для использования этой технологии. "Министерство транспорта и авиации Афганистана сообщило о подписании соглашений с шестью частными компаниями на установку GPS-трекеров на грузовые и пассажирские транспортные средства по всей стране ... цель данного шага - повышение безопасности дорожного движения, улучшение управления транспортными потоками и обеспечение точного контроля за движением транспортных средств", - цитирует портал выдержку и сообщения минтранса. По словам чиновников минтранса, установка GPS-трекеров может сыграть важную роль в предотвращении контрабанды и оптимизации маршрутов.
