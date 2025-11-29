https://1prime.ru/20251129/afganistan-865054812.html

В Афганистане на грузовой и пассажирский транспорт установят GPS-трекеры

В Афганистане на грузовой и пассажирский транспорт установят GPS-трекеры - 29.11.2025, ПРАЙМ

В Афганистане на грузовой и пассажирский транспорт установят GPS-трекеры

Министерство транспорта и авиации Афганистана сообщило в субботу о подписании соглашений с шестью частными компаниями на установку GPS-трекеров на грузовые и... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T21:05+0300

2025-11-29T21:05+0300

2025-11-29T21:05+0300

бизнес

афганистан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865054581_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_c908c0834a0cdd71e15cc3b2cb462995.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Министерство транспорта и авиации Афганистана сообщило в субботу о подписании соглашений с шестью частными компаниями на установку GPS-трекеров на грузовые и пассажирские транспортные средства по всей стране, сообщил афганский новостной портал AVA-press. Согласно этим соглашениям, компании-подрядчики обязаны установить трекеры на грузовые и пассажирские транспортные средства, курсирующие по всем афганским провинциям и за рубежом, а также обеспечить необходимые условия для использования этой технологии. "Министерство транспорта и авиации Афганистана сообщило о подписании соглашений с шестью частными компаниями на установку GPS-трекеров на грузовые и пассажирские транспортные средства по всей стране ... цель данного шага - повышение безопасности дорожного движения, улучшение управления транспортными потоками и обеспечение точного контроля за движением транспортных средств", - цитирует портал выдержку и сообщения минтранса. По словам чиновников минтранса, установка GPS-трекеров может сыграть важную роль в предотвращении контрабанды и оптимизации маршрутов.

https://1prime.ru/20251106/toplivo-864286963.html

афганистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, афганистан