Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus - 29.11.2025
Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus
2025-11-29T18:13+0300
2025-11-29T18:13+0300
ДОХА, 29 ноя - ПРАЙМ. Саудовские и кувейтская авиакомпании сообщили, что приняли меры для обеспечения безопасности полетов самолетов типа Airbus A320, предупредив о задержках в выполнении некоторых рейсов. Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. "Авиакомпания Saudi Arabian Airlines отслеживает и анализирует обновления для оценки любого потенциального влияния на расписание рейсов, основываясь на глобальных рекомендациях Airbus по безопасности для своего парка самолетов A320 по всему миру. Если эти обновления потребуют каких-либо корректировок, с затронутыми пассажирами свяжутся напрямую", - подчеркнул национальный перевозчик королевства в своем сообщении. Как написал в своем микроблоге в Х еще один саудовский лоукостер Flyadeal, исходя из директивы Airbus в отношении самолетов A320, ряд самолетов Flyadeal будут затронуты, некоторые рейсы будут изменены или задержаны, при этом авиакомпания начала принимать необходимые меры предосторожности, корректируя программное обеспечение и технические настройки, и планирует полностью вернуться к обычному режиму работы к воскресенью. В свою очередь, кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways отметил, что инженерно-эксплуатационная группа выполняет необходимые технические действия после отзыва Airbus A320 и проводит обновление программного обеспечения самолетов Airbus для своего парка A320, что может привести к задержкам в выполнении некоторых рейсов.
18:13 29.11.2025
 
Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus

Саудовские и кувейтская авиакомпании приняли меры для безопасности полетов Airbus A320

