https://1prime.ru/20251129/avia-865051831.html

Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus

Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus - 29.11.2025, ПРАЙМ

Саудовские и кувейтские авиакомпании выполнили рекомендации Airbus

Саудовские и кувейтская авиакомпании сообщили, что приняли меры для обеспечения безопасности полетов самолетов типа Airbus A320, предупредив о задержках в... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T18:13+0300

2025-11-29T18:13+0300

2025-11-29T18:13+0300

бизнес

airbus

a320neo

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg

ДОХА, 29 ноя - ПРАЙМ. Саудовские и кувейтская авиакомпании сообщили, что приняли меры для обеспечения безопасности полетов самолетов типа Airbus A320, предупредив о задержках в выполнении некоторых рейсов. Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. "Авиакомпания Saudi Arabian Airlines отслеживает и анализирует обновления для оценки любого потенциального влияния на расписание рейсов, основываясь на глобальных рекомендациях Airbus по безопасности для своего парка самолетов A320 по всему миру. Если эти обновления потребуют каких-либо корректировок, с затронутыми пассажирами свяжутся напрямую", - подчеркнул национальный перевозчик королевства в своем сообщении. Как написал в своем микроблоге в Х еще один саудовский лоукостер Flyadeal, исходя из директивы Airbus в отношении самолетов A320, ряд самолетов Flyadeal будут затронуты, некоторые рейсы будут изменены или задержаны, при этом авиакомпания начала принимать необходимые меры предосторожности, корректируя программное обеспечение и технические настройки, и планирует полностью вернуться к обычному режиму работы к воскресенью. В свою очередь, кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways отметил, что инженерно-эксплуатационная группа выполняет необходимые технические действия после отзыва Airbus A320 и проводит обновление программного обеспечения самолетов Airbus для своего парка A320, что может привести к задержкам в выполнении некоторых рейсов.

https://1prime.ru/20251129/velikobritanija-865038008.html

https://1prime.ru/20251129/a320-865037322.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, airbus, a320neo