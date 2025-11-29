Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании сообщили об ожидаемых задержках и отменах рейсов - 29.11.2025
Авиакомпании сообщили об ожидаемых задержках и отменах рейсов
Авиакомпании сообщили об ожидаемых задержках и отменах рейсов - 29.11.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании сообщили об ожидаемых задержках и отменах рейсов
Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:34+0300
2025-11-29T03:34+0300
бизнес
сша
airbus
air india
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865039162.jpg?1764376477
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. О возможных отменах и задержках авиарейсов в связи с этим уже сообщало сообщило британское управление гражданской авиации. "Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолётов A320... В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведёт к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике", - сообщает саудовский авиаперевозчик Flynas в заявлении в соцсети Х. Новозеландская авиакомпания Air New Zealand также в Х сообщила, что из-за обновления ПО ожидаются перебои в выполнении рейсов и их отмены. Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что "в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express возникнут перебои" также из-за обновления систем.
сша
бизнес, сша, airbus, air india, a320neo
Бизнес, США, Airbus, Air India, A320neo
03:34 29.11.2025
 
Авиакомпании сообщили об ожидаемых задержках и отменах рейсов

Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру сообщают об ожидаемых задержках и отменах рейсов на фоне необходимости замены программного обеспечения в ряде самолетов Airbus 320.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. О возможных отменах и задержках авиарейсов в связи с этим уже сообщало сообщило британское управление гражданской авиации.
"Сообщаем вам, что мы получили директиву от Airbus в отношении самолётов A320... В связи с этим на части нашего авиапарка будет проведена перекалибровка программного обеспечения и технических характеристик, что приведёт к увеличению времени между выполнением ограниченного количества рейсов и некоторым задержкам в нашем рабочем графике", - сообщает саудовский авиаперевозчик Flynas в заявлении в соцсети Х.
Новозеландская авиакомпания Air New Zealand также в Х сообщила, что из-за обновления ПО ожидаются перебои в выполнении рейсов и их отмены.
Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что "в работе авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express возникнут перебои" также из-за обновления систем.
 
БизнесСШАAirbusAir IndiaA320neo
 
 
