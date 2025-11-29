https://1prime.ru/20251129/aviarejsy-865040200.html

Японская All Nippon Airways отменила 65 авиарейсов на субботу

бизнес

сша

airbus

thales

air astana

a320neo

ТОКИО, 29 ноя - ПРАЙМ. Японская All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 65 авиарейсов на субботу из-за необходимости обновить программное обеспечение на 34 самолетах Airbus А320 и А321, сообщила телекомпания NHK. С утра субботы отмене подлежат 65 внутренних рейсов, что скажется на 9,4 тысячи пассажирах. Обновление ПО на один самолет займет примерно четыре часа. Ранее стало известно, что около шести тысяч самолетов A320 европейской авиастроительной корпорации Airbus нуждаются в срочной замене программного обеспечения после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. В октябре американский телеканал ABC сообщил, что по меньшей мере три человека пострадали на борту пассажирского самолета A320 американской компании JetBlue во время рейса из мексиканского Канкуна в Нью-Джерси после того, как воздушное судно начало терять высоту. Самолет совершил экстренную посадку в Тампе (штат Флорида), где пострадавшие были госпитализированы. В своем сообщении Airbus уведомила всех своих клиентов, использующих старое ПО, о необходимости "немедленно прекратить полеты" после технического анализа инцидента в США. В результате анализа было обнаружено, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, необходимые для системы управления полетом. Для большинства самолетов обновление ПО займет лишь "пару часов", но для примерно тысячи A320 потребуется замена компьютерного оборудования, из-за чего на это может потребоваться до нескольких недель. В случае с этими самолетами речь идет о компьютере ELAC для управления элеронами и килями производства французской оборонной компании Thales, говорится в материале. Ранее ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. В частности, о задержках заявили в казахстанской Air Astana, а турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Ajet сообщили о приостановке полетов своих самолетов A320 до обновления на них ПО. В октябре 2025 года агентство Рейтер сообщало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.

сша

