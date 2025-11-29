https://1prime.ru/20251129/benzin-864884404.html
Автовладельцев научили, как распознать поддельный бензин
Автовладельцев научили, как распознать поддельный бензин - 29.11.2025, ПРАЙМ
Автовладельцев научили, как распознать поддельный бензин
Несмотря на жесткий контроль, в некоторых регионах до сих пор есть заправки, на которых бензин разбавляют, добавляют некачественные присадки или просто нарушают
Автовладельцев научили, как распознать поддельный бензин
Эксперт Ершов объяснил, как опознать поддельный бензин еще до заправки
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на жесткий контроль, в некоторых регионах до сих пор есть заправки, на которых бензин разбавляют, добавляют некачественные присадки или просто нарушают технологию хранения. О том как отличить поддельный бензин от качественного, рассказал агентству "Прайм" Константин Ершов, эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Главное, что страдает в автомобиле от плохого бензина – запуск и динамика машины.
"Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина – высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему", - объясняет специалист.
Также периодически стоит проверять цвет и запах выхлопа. Если топливо плохое, то дым станет густым и темным, а на свечах зажигания появится налет. Причины могут быть и другими, но один из вариантов – некачественный бензин.
По словам Ершова, поведение автомобиля после заправки – главный ориентир для водителей. Часто низкосорт содержит воду, серу или легкие растворители, которые снижают температуру воспламенения и повреждают резиновые элементы топливной системы.
Однако все эти изменения и последствия можно заметить только после заправки.
Чтобы действовать превентивно, нужно знать несколько косвенных признаков плохого топливо. Оно часто мутного оттенка с желтоватым или серым отливом, а в прозрачной емкости будет заметен осадок или пленка на поверхности.
“Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета – слишком резкий химический или “лаковый” выдадут наличие растворителей", - утверждает эксперт.
Частные автомобилисты, которые озабочены качеством топлива, могут приобрести портативные тестеры. Октанометры новых поколений определяют диэлектрическую проницаемость топлива. Изменения значения указывают на примеси – например, воду или различные добавки.
Снизить риски можно и без спецоборудования. "Совет очевидный - лучше всего заправляться на станциях с высокой оборачиваемостью топлива, где бензин не застаивается в резервуарах", - рассказал Ершов.