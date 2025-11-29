https://1prime.ru/20251129/benzin-864884404.html

Автовладельцев научили, как распознать поддельный бензин

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на жесткий контроль, в некоторых регионах до сих пор есть заправки, на которых бензин разбавляют, добавляют некачественные присадки или просто нарушают технологию хранения. О том как отличить поддельный бензин от качественного, рассказал агентству "Прайм" Константин Ершов, эксперт международной сети автосервисов FIT SERVICE.Главное, что страдает в автомобиле от плохого бензина – запуск и динамика машины."Если двигатель стал заводиться с задержкой, теряет тягу, начинает троить или появляется запах несгоревшего бензина – высока вероятность, что топливо не соответствует октановому числу. Это повод сменить заправку и промыть топливную систему", - объясняет специалист.Также периодически стоит проверять цвет и запах выхлопа. Если топливо плохое, то дым станет густым и темным, а на свечах зажигания появится налет. Причины могут быть и другими, но один из вариантов – некачественный бензин.По словам Ершова, поведение автомобиля после заправки – главный ориентир для водителей. Часто низкосорт содержит воду, серу или легкие растворители, которые снижают температуру воспламенения и повреждают резиновые элементы топливной системы.Однако все эти изменения и последствия можно заметить только после заправки.Чтобы действовать превентивно, нужно знать несколько косвенных признаков плохого топливо. Оно часто мутного оттенка с желтоватым или серым отливом, а в прозрачной емкости будет заметен осадок или пленка на поверхности.“Если налить немного такого топлива на белую салфетку и дать испариться, то качественное топливо уйдет без следов, оставив только слабый запах. Поддельный бензин оставляет жирные пятна и резкий химический аромат. Можно обратить внимание и на запах в районе пистолета – слишком резкий химический или “лаковый” выдадут наличие растворителей", - утверждает эксперт.Частные автомобилисты, которые озабочены качеством топлива, могут приобрести портативные тестеры. Октанометры новых поколений определяют диэлектрическую проницаемость топлива. Изменения значения указывают на примеси – например, воду или различные добавки.Снизить риски можно и без спецоборудования. "Совет очевидный - лучше всего заправляться на станциях с высокой оборачиваемостью топлива, где бензин не застаивается в резервуарах", - рассказал Ершов.

