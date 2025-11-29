Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в России - 29.11.2025
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в России
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в России - 29.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в России
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России, к ним отнесли случаи ограничений некоторым клиентам банков доступа к онлайн-сервисам,... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T10:15+0300
2025-11-29T10:45+0300
финансы
банки
рф
ольга беленькая
банк россия
нра
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России, к ним отнесли случаи ограничений некоторым клиентам банков доступа к онлайн-сервисам, усиление банковского контроля за подозрительными финоперациями, а также базовое желание части населения иметь под рукой физические деньги. При этом аналитики единодушны в том, что системного риска дефицита ликвидности в стране нет, выяснило РИА Новости. Ранее Банк России сообщал, что сумма наличных денег в обращении к 1 октября достигла 18,6 триллиона рублей, увеличившись год к году на 3,1%. По данным регулятора, объем наличных денег в обращении за третий квартал увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше аналогичного показателя за третий квартал прошлого года, тогда объем наличных увеличился на 137 миллиардов рублей. "Мы в НРА считаем, что наблюдаемый во втором и третьем кварталах 2025 года беспрецедентный всплеск наличного обращения — это не просто статистическая аномалия, а отражение глубоких и, возможно, долгосрочных сдвигов в финансовом поведении российских домохозяйств и бизнеса", - сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, для банковского сектора эта тенденция имеет двоякие и в целом негативные последствия. "С одной стороны, наблюдается прямой отток относительно дешевых и стабильных средств населения, что создает заметное давление на ликвидность и в конечном счете ведет к некоторому удорожанию ресурсной базы для кредитных организаций", - уточнил он. С другой стороны, по словам Гришунина, ситуация в целом остается управляемой. "Действия Банка России, который оперативно корректирует свои прогнозы по структурному дефициту ликвидности, указывают на то, что регулятор сохраняет контроль над ситуацией и обладает инструментами для ее сглаживания", - добавил он. Аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева считает, что рост наличных в обращении показывает изменение поведения населения. Платежные сервисы действительно развиваются, но это не отменяет базового желания части населения иметь под рукой физические деньги, также участились случаи временных ограничений на использование дистанционных сервисов для отдельных клиентов. "Для большинства банков такая динамика на текущий момент не представляет рисков дефицита ликвидности. Повышенный спрос на наличность скорее увеличивает операционную нагрузку, чем влияет на устойчивость сектора в целом", - сообщила она. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов считает, что, на первый взгляд, рост наличных в обращении должен тревожить банки, поскольку деньги уходят из банковской системы. "Однако ЦБ РФ в ноябре 2025 года не видит системного риска дефицита ликвидности, наоборот — пересмотрел прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 год вниз... Это означает, что регулятор ожидает повышения доступности ликвидности банков", - сообщил он. "Объем наличных в обороте, который наблюдается на данный момент, не является критичным для банковского сектора. Да, некоторый дефицит ликвидности возможен, но он будет быстро восполнен. Как отмечают сами игроки рынка, деньги не уходят от них полностью. Да, растет объем снятий, но проходя через торговые предприятия, деньги все равно возвращаются в банки через инкассацию", - отметил исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая отметила, что еще одним возможным фактором увеличения спроса на наличные могло стать усиление банковского контроля с 1 сентября за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством, в том числе сервис "второй руки", усиленный контроль за снятием наличных и период охлаждения для крупных займов. "В начале 2026 года могут добавиться новые факторы спроса на наличные – прежде всего, повышение НДС и снижение порога выручки предприятий на УСН для уплаты НДС. Не исключено, что часть небольших предприятий торговли, общепита будет более настойчиво предлагать клиентам опцию расчетов в наличной форме (например, ссылаясь на то, что оплата банковской картой временно недоступна по техническим причинам)", - добавила она.
10:15 29.11.2025 (обновлено: 10:45 29.11.2025)
 
Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в России

Аналитики НРА назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Эксперты назвали причины всплеска наличных денег в обороте в России, к ним отнесли случаи ограничений некоторым клиентам банков доступа к онлайн-сервисам, усиление банковского контроля за подозрительными финоперациями, а также базовое желание части населения иметь под рукой физические деньги. При этом аналитики единодушны в том, что системного риска дефицита ликвидности в стране нет, выяснило РИА Новости.
Ранее Банк России сообщал, что сумма наличных денег в обращении к 1 октября достигла 18,6 триллиона рублей, увеличившись год к году на 3,1%. По данным регулятора, объем наличных денег в обращении за третий квартал увеличился на 659 миллиардов рублей, что почти в пять раз больше аналогичного показателя за третий квартал прошлого года, тогда объем наличных увеличился на 137 миллиардов рублей.
"Мы в НРА считаем, что наблюдаемый во втором и третьем кварталах 2025 года беспрецедентный всплеск наличного обращения — это не просто статистическая аномалия, а отражение глубоких и, возможно, долгосрочных сдвигов в финансовом поведении российских домохозяйств и бизнеса", - сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
По его словам, для банковского сектора эта тенденция имеет двоякие и в целом негативные последствия. "С одной стороны, наблюдается прямой отток относительно дешевых и стабильных средств населения, что создает заметное давление на ликвидность и в конечном счете ведет к некоторому удорожанию ресурсной базы для кредитных организаций", - уточнил он.
С другой стороны, по словам Гришунина, ситуация в целом остается управляемой. "Действия Банка России, который оперативно корректирует свои прогнозы по структурному дефициту ликвидности, указывают на то, что регулятор сохраняет контроль над ситуацией и обладает инструментами для ее сглаживания", - добавил он.
Аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева считает, что рост наличных в обращении показывает изменение поведения населения. Платежные сервисы действительно развиваются, но это не отменяет базового желания части населения иметь под рукой физические деньги, также участились случаи временных ограничений на использование дистанционных сервисов для отдельных клиентов.
"Для большинства банков такая динамика на текущий момент не представляет рисков дефицита ликвидности. Повышенный спрос на наличность скорее увеличивает операционную нагрузку, чем влияет на устойчивость сектора в целом", - сообщила она.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов считает, что, на первый взгляд, рост наличных в обращении должен тревожить банки, поскольку деньги уходят из банковской системы. "Однако ЦБ РФ в ноябре 2025 года не видит системного риска дефицита ликвидности, наоборот — пересмотрел прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2025 год вниз... Это означает, что регулятор ожидает повышения доступности ликвидности банков", - сообщил он.
"Объем наличных в обороте, который наблюдается на данный момент, не является критичным для банковского сектора. Да, некоторый дефицит ликвидности возможен, но он будет быстро восполнен. Как отмечают сами игроки рынка, деньги не уходят от них полностью. Да, растет объем снятий, но проходя через торговые предприятия, деньги все равно возвращаются в банки через инкассацию", - отметил исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая отметила, что еще одним возможным фактором увеличения спроса на наличные могло стать усиление банковского контроля с 1 сентября за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством, в том числе сервис "второй руки", усиленный контроль за снятием наличных и период охлаждения для крупных займов.
"В начале 2026 года могут добавиться новые факторы спроса на наличные – прежде всего, повышение НДС и снижение порога выручки предприятий на УСН для уплаты НДС. Не исключено, что часть небольших предприятий торговли, общепита будет более настойчиво предлагать клиентам опцию расчетов в наличной форме (например, ссылаясь на то, что оплата банковской картой временно недоступна по техническим причинам)", - добавила она.
