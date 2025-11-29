Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар - 29.11.2025
ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар
рынок
финансы
банки
втб
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной геополитической ситуации, заявил в интервью РИА Новости первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Есть ожидание, что в первом квартале при стабильной геополитической ситуации валютный курс может двинуться в направлении 90 рублей за доллар", - сказал он. Пьянов подчеркнул, что это также будет оказывать инфляционное давление, поэтому ВТБ ожидает осторожности регулятора в отношении денежно-кредитной политики. "По нашим расчетам, укрепление курса рубля добавляет примерно 2 процентных пункта к снижению уровня инфляции. То есть, сейчас инфляция могла бы быть не около 7%, а около 9%, если бы не курс. То есть он оказывает позитивное влияние", - подчеркнул банкир. "А что негативно влияет на инфляцию – так это нерегулируемые услуги. Потому что на них курс влияет слабо, а затраты на трудовые ресурсы велики", - пояснил Пьянов.
рынок, финансы, банки, втб
Рынок, Финансы, Банки, ВТБ
11:09 29.11.2025
 
ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар

Электронное табло с символикой доллара. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной геополитической ситуации, заявил в интервью РИА Новости первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Есть ожидание, что в первом квартале при стабильной геополитической ситуации валютный курс может двинуться в направлении 90 рублей за доллар", - сказал он.
Пьянов подчеркнул, что это также будет оказывать инфляционное давление, поэтому ВТБ ожидает осторожности регулятора в отношении денежно-кредитной политики.
"По нашим расчетам, укрепление курса рубля добавляет примерно 2 процентных пункта к снижению уровня инфляции. То есть, сейчас инфляция могла бы быть не около 7%, а около 9%, если бы не курс. То есть он оказывает позитивное влияние", - подчеркнул банкир.
"А что негативно влияет на инфляцию – так это нерегулируемые услуги. Потому что на них курс влияет слабо, а затраты на трудовые ресурсы велики", - пояснил Пьянов.
