https://1prime.ru/20251129/dollar-865046982.html

ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар

ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар - 29.11.2025, ПРАЙМ

ВТБ допустил изменение курса до 90 рублей за доллар

ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной геополитической ситуации, заявил в интервью РИА Новости... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T11:09+0300

2025-11-29T11:09+0300

2025-11-29T11:09+0300

рынок

финансы

банки

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865046822_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9a6dfb3e37e2f81dfcfae03f7d690fd8.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. ВТБ допускает ослабление курса до 90 рублей за доллар в первом квартале следующего года при стабильной геополитической ситуации, заявил в интервью РИА Новости первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Есть ожидание, что в первом квартале при стабильной геополитической ситуации валютный курс может двинуться в направлении 90 рублей за доллар", - сказал он. Пьянов подчеркнул, что это также будет оказывать инфляционное давление, поэтому ВТБ ожидает осторожности регулятора в отношении денежно-кредитной политики. "По нашим расчетам, укрепление курса рубля добавляет примерно 2 процентных пункта к снижению уровня инфляции. То есть, сейчас инфляция могла бы быть не около 7%, а около 9%, если бы не курс. То есть он оказывает позитивное влияние", - подчеркнул банкир. "А что негативно влияет на инфляцию – так это нерегулируемые услуги. Потому что на них курс влияет слабо, а затраты на трудовые ресурсы велики", - пояснил Пьянов.

https://1prime.ru/20251128/tsb-865028166.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, банки, втб