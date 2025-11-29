https://1prime.ru/20251129/drony-865044350.html
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе
ЛУГАНСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома". "Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома". Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования. "Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.
Российские военные уничтожили расчет тяжелого дрона ВСУ в Красноармейске