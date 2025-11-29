https://1prime.ru/20251129/drony-865044350.html

Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе

Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе - 29.11.2025, ПРАЙМ

Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе

Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T09:00+0300

2025-11-29T09:00+0300

2025-11-29T09:00+0300

россия

общество

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865044062_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_cbcf25a60b891843bf906b29c2563725.jpg

ЛУГАНСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома". "Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома". Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования. "Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.

https://1prime.ru/20251027/krasnoarmejsk-863957745.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , всу