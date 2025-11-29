Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.11.2025
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе - 29.11.2025, ПРАЙМ
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе
Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах... | 29.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
всу
ЛУГАНСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома". "Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома". Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования. "Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.
россия, общество , всу
РОССИЯ, Общество , ВСУ
09:00 29.11.2025
 
Расчеты FPV-дронов "Анвара" уничтожили технику ВСУ на границе

Оператор FPV-дронов "Анвар" назвал пехоту и технику ВСУ приоритетными целями

© РИА Новости . Мария МарикянБоец готовит FPV-дрон к полету
Боец готовит FPV-дрон к полету - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Боец готовит FPV-дрон к полету. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Марикян
ЛУГАНСК, 29 ноя - ПРАЙМ. Пехота и техника ВСУ стали приоритетной целью расчетов ударных FPV-дронов отряда российского спецназа "Анвар", который работает на госгранице в интересах группировки войск "Север", рассказал РИА Новости оператор FPV-дрона с позывным "Непома".
"Применение разное (дронов - ред.) вдоль границы по разным участкам фронта. Это основной костяк сейчас, где работаем. Применяем оптоволокно. На мой взгляд, это самое сейчас эффективное, потому что можно прямо зайти к противнику, так сказать, в место жительства его и там его настигнуть... Помимо уничтожения логистики, жилых помещений, техники противника, уничтожаем, конечно же, узлы связи, антенны связи, патчи, электрогенераторы. Все, что способствует жизнедеятельности противника, полностью подлежит уничтожению", - рассказал "Непома".
Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями для расчетов БПЛА являются украинская техника и пехота, а уже после идет уничтожение антенн, ретрансляторов и прочего оборудования.
"Естественно, есть приоритетные цели, то есть есть живая сила, либо техника, конечно, это в первую очередь", - добавил оператор расчета.
