Эксперт рассказал, как вернуть товар после "черной пятницы"

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Заниматься шоппингом во время "черной пятницы" следует на холодную голову: если товар качественный и небракованный, вернуть его по причине неподходящего цвета или потому что он разонравился, получится далеко не всегда, напомнил читателям РИА Новости президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский. Распродажа "Черная пятница" в 2025 году начнется 28 ноября и завершится 1 декабря. "К сожалению, многие покупатели слышали, что якобы на все товары распространяется правило 14 дней, в течение которых они имеют право вернуть товар с сохранением товарной упаковки и чека. Это не так. Необходимо помнить: если товар качественный, не бракованный, и единственная причина возврата – наутро после "черной пятницы" вы взглянули на гору покупок и ужаснулись, далеко не во всех случаях вы сможете воспользоваться Законом о защите прав потребителей", - отметил Якубовский. По его словам, есть список из 14 категорий товаров, которые не подлежат возврату, если они отвечают всем стандартам качества, и единственная причина возврата – покупатель поддался духу шопоголизма. Эксперт перечислил невозвратные категории товаров, за которые невозможно вернуть деньги, если вы передумали. Это аптечные товары, товары медицинского назначения: от лекарственных препаратов до линз, средств гигиены полости рта и медицинских приборов, парфюмерно-косметические товары: духи, косметика. Сюда же входят предметы личной гигиены: зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны. Кроме того, это товары, которые продаются через отмеривание/отрезы: от тканей и тесьмы до проводов, ковровых покрытий, линолеума. Также эксперт упомянул швейные и трикотажные изделия: носочно-чулочная продукция, нижнее белье. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов). В этот список входит также оружие: гражданское и служебное, основные его части и патроны к нему. Не получится вернуть животных и растения. Также возврату не подлежат непериодические издания – даже если они в не нарушенной упаковке: книги, брошюры, альбомы, ноты, календари, буклеты, издания. Еще сюда относится бытовая химия, пестициды и агрохимикаты, бытовая мебель (гарнитуры и комплекты), изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни. Не получится вернуть автомобили и мотовелотовары, прицепы, лодки, катера и иные плавсредства бытового назначения, а также технически сложные товары, на которые установлены гарантийные сроки: от деревообрабатывающих станков, газового оборудования и электробытовых приборов до фото- и киноаппаратуры, смартфонов, электромузыкальных инструментов и даже электронных игрушек. "Так что если вам наутро после "черной пятницы" не понравился цвет кабриолета, то салон обратно его у вас не примет. И если вы где-то слышали, что кому-то удавалось вернуть что-то из товаров из данного списка, то не обольщайтесь – это была добрая воля продавца, рассчитывать на которую я бы не стал при принятии решения о покупке. Есть только надежда, что вам удастся договориться персонально с продавцом, но ссылаться на законы, по которому вам обязаны вернуть деньги за качественный товар, вы не сможете", - заключил Якубовский.

