США просили уволить Ермака из-за незнания английского языка, сообщили СМИ

мировая экономика

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Недовольство деятельностью бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака со стороны чиновников администрации Трампа было связано с его недостаточным знанием английского языка, пишет британское издание The Telegraph."Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик", — указано в сообщении.Издание также отмечает, что уход Ермака может ослабить политические позиции Зеленского, поскольку общественное недовольство начнет сконцентрироваться на самом лидере киевского режима, а не на его помощнике."Со своей стороны, Зеленскому будет не хватать своего политического амортизатора, который впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию", — добавляется в статье.На пресс-конференции в пятницу Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого сообщалось об обысках у Ермака, которые проводились в рамках расследования. Позже агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из участников дела.

мировая экономика, the telegraph, набу, общество