США просили уволить Ермака из-за незнания английского языка, сообщили СМИ - 29.11.2025
США просили уволить Ермака из-за незнания английского языка, сообщили СМИ
мировая экономика
the telegraph
набу
общество
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Недовольство деятельностью бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака со стороны чиновников администрации Трампа было связано с его недостаточным знанием английского языка, пишет британское издание The Telegraph."Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик", — указано в сообщении.Издание также отмечает, что уход Ермака может ослабить политические позиции Зеленского, поскольку общественное недовольство начнет сконцентрироваться на самом лидере киевского режима, а не на его помощнике."Со своей стороны, Зеленскому будет не хватать своего политического амортизатора, который впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию", — добавляется в статье.На пресс-конференции в пятницу Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого сообщалось об обысках у Ермака, которые проводились в рамках расследования. Позже агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из участников дела.
мировая экономика, the telegraph, набу, общество
Мировая экономика, The Telegraph, НАБУ, Общество
07:04 29.11.2025
 
США просили уволить Ермака из-за незнания английского языка, сообщили СМИ

Андрей Ермак
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Недовольство деятельностью бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака со стороны чиновников администрации Трампа было связано с его недостаточным знанием английского языка, пишет британское издание The Telegraph.
"Чиновники администрации Трампа посоветовали Зеленскому уволить его после знаменитой встречи в Белом доме — отчасти потому, что ему нужен был английский переводчик", — указано в сообщении.
Politico назвала обыски у Ермака сенсацией
Вчера, 11:59
Издание также отмечает, что уход Ермака может ослабить политические позиции Зеленского, поскольку общественное недовольство начнет сконцентрироваться на самом лидере киевского режима, а не на его помощнике.
"Со своей стороны, Зеленскому будет не хватать своего политического амортизатора, который впитывал большую часть презрения, брошенного на его администрацию", — добавляется в статье.
На пресс-конференции в пятницу Зеленский сообщил, что Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого сообщалось об обысках у Ермака, которые проводились в рамках расследования. Позже агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения не были предъявлены никому из участников дела.
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского
25 ноября, 06:56
 
Мировая экономикаThe TelegraphНАБУОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала