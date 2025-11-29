https://1prime.ru/20251129/ermak-865053995.html
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением - 29.11.2025, ПРАЙМ
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T20:24+0300
2025-11-29T20:24+0300
2025-11-29T20:24+0300
украина
владимир зеленский
набу
всу
андрей ермак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_019b5af489165f93bcf39bc14716c7c3.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором беспилотных летательных аппаратов. "Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — отметила она на своей странице в Facebook*. Черновол также подчеркнула, что в её взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале."Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.Ранее в американской газете New York Post появилась информация о том, что Ермак намерен отправиться на фронт. Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия идут в рамках расследования. Позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865049504.html
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865050314.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e4c7732fec069fe0fd661dbcb8c66954.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, набу, всу, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, ВСУ, Андрей Ермак
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
Офицер ВСУ предложила Ермаку уйти на фронт обычным солдатом
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором беспилотных летательных аппаратов.
"Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — отметила она на своей странице в Facebook*.
"Вместе с Ермаком". В Раде высказались о плачевном будущем Зеленского
Черновол также подчеркнула, что в её взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале.
"Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.
Ранее в американской газете New York Post появилась информация о том, что Ермак намерен отправиться на фронт.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разгоревшегося на Украине
коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ
подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия идут в рамках расследования. Позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Пришлось отказаться": положение Зеленского поразило журналиста