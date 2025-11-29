Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением - 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением - 29.11.2025, ПРАЙМ
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором беспилотных летательных аппаратов. "Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — отметила она на своей странице в Facebook*. Черновол также подчеркнула, что в её взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале."Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.Ранее в американской газете New York Post появилась информация о том, что Ермак намерен отправиться на фронт. Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия идут в рамках расследования. Позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
украина, владимир зеленский, набу, всу, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, ВСУ, Андрей Ермак
20:24 29.11.2025
 
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением

Офицер ВСУ предложила Ермаку уйти на фронт обычным солдатом

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Офицер ВСУ Татьяна Черновол предложила бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку пойти на фронт в качестве рядового бойца и стать оператором беспилотных летательных аппаратов.
"Готова взять Ермака в свой взвод. Без иронии и сарказма", — отметила она на своей странице в Facebook*.
Черновол также подчеркнула, что в её взводе не хватает людей и она готова взять Ермака как человека "без прошлого". По ее словам, работать придется в подвале.
"Мы — маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями", — заявила она.
Ранее в американской газете New York Post появилась информация о том, что Ермак намерен отправиться на фронт.
Зеленский накануне сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило проведение обысков, указав, что следственные действия идут в рамках расследования. Позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
УКРАИНА Владимир Зеленский НАБУ ВСУ Андрей Ермак
 
 
