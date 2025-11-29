https://1prime.ru/20251129/ermak-865057847.html

СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак

СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак

Владимир Зеленский не принимал решения без участия бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T23:13+0300

2025-11-29T23:13+0300

2025-11-29T23:13+0300

украина

владимир зеленский

набу

андрей ермак

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не принимал решения без участия бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает итальянская газета Corriere della Sera."Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. <…> Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу", — говорится в статье.По мнению журналистов, Зеленский "больше убит горем", чем обеспокоен из-за расследования.В публикации также указывается, что Ермак обладал неограниченной властью и влиянием, что позволяло ему устранять возможных политических конкурентов. Он фактически организовал "параллельное правительство", напоминающее криминальную систему. Издание также приводит комментарий неназванного депутата от правящей партии "Слуга народа", который утверждает, что Ермак "держал Зеленского под гипнозом" и что без него глава киевского режима "не принимал никакого решения".Накануне Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что это часть расследования. Позднее агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения после обысков Ермаку никто не выдвигал.

украина

