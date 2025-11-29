Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак - 29.11.2025
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак - 29.11.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак
Владимир Зеленский не принимал решения без участия бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. | 29.11.2025, ПРАЙМ
украина
владимир зеленский
набу
андрей ермак
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не принимал решения без участия бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает итальянская газета Corriere della Sera."Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. &lt;…&gt; Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу", — говорится в статье.По мнению журналистов, Зеленский "больше убит горем", чем обеспокоен из-за расследования.В публикации также указывается, что Ермак обладал неограниченной властью и влиянием, что позволяло ему устранять возможных политических конкурентов. Он фактически организовал "параллельное правительство", напоминающее криминальную систему. Издание также приводит комментарий неназванного депутата от правящей партии "Слуга народа", который утверждает, что Ермак "держал Зеленского под гипнозом" и что без него глава киевского режима "не принимал никакого решения".Накануне Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что это часть расследования. Позднее агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения после обысков Ермаку никто не выдвигал.
украина
украина, владимир зеленский, набу, андрей ермак
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Андрей Ермак
23:13 29.11.2025
 
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак

Corriere della Sera: Зеленский не принимал решений без одобрения Ермака

Андрей Ермак
Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Андрей Ермак. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не принимал решения без участия бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
"Он не женился, не имел детей и посвящал все свое время боссу. <…> Он никому не позволял подлетать слишком близко к своему Солнцу", — говорится в статье.
Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
В ВСУ обратились к Ермаку с неожиданным предложением
Вчера, 20:24
Вчера, 20:24
По мнению журналистов, Зеленский "больше убит горем", чем обеспокоен из-за расследования.
В публикации также указывается, что Ермак обладал неограниченной властью и влиянием, что позволяло ему устранять возможных политических конкурентов. Он фактически организовал "параллельное правительство", напоминающее криминальную систему.
Издание также приводит комментарий неназванного депутата от правящей партии "Слуга народа", который утверждает, что Ермак "держал Зеленского под гипнозом" и что без него глава киевского режима "не принимал никакого решения".
Накануне Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что это часть расследования. Позднее агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения после обысков Ермаку никто не выдвигал.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"Быть ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком
Вчера, 23:07
Вчера, 23:07
 
УКРАИНА Владимир Зеленский НАБУ Андрей Ермак
 
 
