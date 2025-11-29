https://1prime.ru/20251129/fao-865040316.html

ФАО предложила странам ШОС создать общий рынок риса

ФАО предложила странам ШОС создать общий рынок риса - 29.11.2025, ПРАЙМ

ФАО предложила странам ШОС создать общий рынок риса

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общий рынок риса, заявил в | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T05:26+0300

2025-11-29T05:26+0300

2025-11-29T05:26+0300

экономика

мировая экономика

рф

шос

фао

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865040316.jpg?1764383182

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общий рынок риса, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. Кобяков напомнил, что в 2024 году ФАО и ШОС продлили на пятилетний срок меморандум о взаимопонимании. Параллельно с меморандумом организации разрабатывают дополнительные "конкретные планы". "Сейчас у нас фактически готов к принятию план сотрудничества, написанный на основе этого меморандума, также на пятилетний период, там как раз написаны конкретные формы взаимодействия. Среди наиболее интересных, пожалуй, это предложения о проработке создания общего рынка риса при помощи технического содействия ФАО, потому что мирового рынка риса сейчас не существует, а для большинства стран-членов ШОС рис – это основная производственная и продовольственная культура", - сказал Кобяков.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, шос, фао, оон