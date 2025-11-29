ФАО предложила странам ШОС создать общий рынок риса

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общий рынок риса, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. Кобяков напомнил, что в 2024 году ФАО и ШОС продлили на пятилетний срок меморандум о взаимопонимании. Параллельно с меморандумом организации разрабатывают дополнительные "конкретные планы". "Сейчас у нас фактически готов к принятию план сотрудничества, написанный на основе этого меморандума, также на пятилетний период, там как раз написаны конкретные формы взаимодействия. Среди наиболее интересных, пожалуй, это предложения о проработке создания общего рынка риса при помощи технического содействия ФАО, потому что мирового рынка риса сейчас не существует, а для большинства стран-членов ШОС рис – это основная производственная и продовольственная культура", - сказал Кобяков.
05:26 29.11.2025
 
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать общий рынок риса, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.
Кобяков напомнил, что в 2024 году ФАО и ШОС продлили на пятилетний срок меморандум о взаимопонимании. Параллельно с меморандумом организации разрабатывают дополнительные "конкретные планы".
"Сейчас у нас фактически готов к принятию план сотрудничества, написанный на основе этого меморандума, также на пятилетний период, там как раз написаны конкретные формы взаимодействия. Среди наиболее интересных, пожалуй, это предложения о проработке создания общего рынка риса при помощи технического содействия ФАО, потому что мирового рынка риса сейчас не существует, а для большинства стран-членов ШОС рис – это основная производственная и продовольственная культура", - сказал Кобяков.
 
