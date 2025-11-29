Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251129/filippo-865048368.html
Секретный план Германии против России вызвал изумление на Западе
2025-11-29T13:27+0300
2025-11-29T13:27+0300
германия
россия
запад
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/29/826852959_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_b9747302f76c85425bc973504a1a88b9.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке."Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал Филиппо.Политик призвал европейцев выступить за мир.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
германия
запад
германия, россия, запад, владимир путин, нато
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин, НАТО
13:27 29.11.2025
 
© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. PiedraВоенный во время учений в Германии
Военный во время учений в Германии. Архивное фото
© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. Piedra
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

Так он прокомментировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.
"Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал Филиппо.

Политик призвал европейцев выступить за мир.

Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
