https://1prime.ru/20251129/filippo-865048368.html

Секретный план Германии против России вызвал изумление на Западе

Секретный план Германии против России вызвал изумление на Западе - 29.11.2025, ПРАЙМ

Секретный план Германии против России вызвал изумление на Западе

Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T13:27+0300

2025-11-29T13:27+0300

2025-11-29T13:27+0300

германия

россия

запад

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82685/29/826852959_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_b9747302f76c85425bc973504a1a88b9.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке."Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал Филиппо.Политик призвал европейцев выступить за мир.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20251129/vstrecha-865046047.html

https://1prime.ru/20251127/merts-864986970.html

германия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, запад, владимир путин, нато