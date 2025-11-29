Секретный план Германии против России вызвал изумление на Западе
Филиппо назвал власти Германии сумасшедшими из-за секретного плана против РФ
© flickr.com / U.S. Department of Defense Current Photos/Pablo N. PiedraВоенный во время учений в Германии
Военный во время учений в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Секретный план Германии против России показывает, насколько сумасшедшие люди находятся там у власти, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он прокомментировал на материал WSJ, в котором рассказывается о разработке бундесвером плана на случай войны с Россией. В статье указывается, что он включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.
"Мы действительно имеем дело с безумцами!" — написал Филиппо.
Политик призвал европейцев выступить за мир.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
