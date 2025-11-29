Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии начинаются многонациональные сухопутные учения - 29.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии начинаются многонациональные сухопутные учения
В Финляндии начинаются многонациональные сухопутные учения - 29.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии начинаются многонациональные сухопутные учения
Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T00:42+0300
2025-11-29T01:11+0300
общество
экономика
финляндия
европа
великобритания
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865037503.jpg?1764367900
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в регионе, расположенном в 70 километрах от российской границы. Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Northern Axe 25 пройдут с 29 ноября по 5 декабря. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих, включая призывников, резервистов и порядка 70 британских военных. Число единиц техники, задействованной в учениях, не сообщалось Маневры пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы. Это четвертые учения, начавшиеся в Финляндии на этой неделе. В понедельник в Балтийском море и на южном побережье Финляндии начались учения стран НАТО Freezing Winds 25 с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников. В маневрах принимают участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1). В среду на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии начались маневры Lapland Steel 25 с участием 1,2 тысячи военных. В ходе них финские военнослужащие совместно с британскими и шведскими военными отрабатывают действия в условиях ранней зимы. В четверг стартовали учения Lively Sentry 25. В них задействовано порядка 6,5 тысячи военнослужащих и 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты, истребители и беспилотники. Часть учений проходит в граничащей с Россией области Кюменлааксо. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
финляндия
европа
великобритания
общество , финляндия, европа, великобритания, владимир путин, нато
Общество , Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, НАТО
00:42 29.11.2025 (обновлено: 01:11 29.11.2025)
 
В Финляндии начинаются многонациональные сухопутные учения

В Финляндии в 70 километрах от границы с Россией начались многонациональные учения

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Многонациональные сухопутные учения с участием около трех тысяч военнослужащих, в том числе военных из Великобритании, начинаются в Финляндии в субботу в регионе, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Как сообщали сухопутные силы страны, учения под названием Northern Axe 25 пройдут с 29 ноября по 5 декабря. В них примут участие около трех тысяч военнослужащих, включая призывников, резервистов и порядка 70 британских военных. Число единиц техники, задействованной в учениях, не сообщалось
Маневры пройдут на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы.
Это четвертые учения, начавшиеся в Финляндии на этой неделе. В понедельник в Балтийском море и на южном побережье Финляндии начались учения стран НАТО Freezing Winds 25 с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей союзников. В маневрах принимают участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1).
В среду на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Лапландии начались маневры Lapland Steel 25 с участием 1,2 тысячи военных. В ходе них финские военнослужащие совместно с британскими и шведскими военными отрабатывают действия в условиях ранней зимы.
В четверг стартовали учения Lively Sentry 25. В них задействовано порядка 6,5 тысячи военнослужащих и 900 единиц техники, включая бронетехнику, вертолеты, истребители и беспилотники. Часть учений проходит в граничащей с Россией области Кюменлааксо.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
ЭкономикаОбществоФИНЛЯНДИЯЕВРОПАВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинНАТО
 
 
