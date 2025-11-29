Стала известна тема Российского-саудовского делового форума
Ат-Турки: Российско-саудовский деловой форум станет площадкой для обсуждения инвестиций
Вклады и инвестиции. Архивное фото
ДОХА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российско-саудовский деловой форум, который пройдет в Эр-Рияде 1 декабря, станет площадкой для обсуждения инвестиционного сотрудничества компаний двух стран, сообщил РИА Новости глава Центра арабо-российских исследований в Эр-Рияде, экономический советник российских компаний и экспортеров Маджид ат-Турки.
"Российско-саудовский деловой форум пройдет на полях девятого заседания совместной межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В этом заседании, которое возглавят заместитель председателя правительства России Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман, примут участие представители государственного и частного секторов королевства, при этом деловой форум станет площадкой для обсуждения инвестиционного сотрудничества, и речь будет идти не только об энергетическом сотрудничестве, нефтегазовых вопросах, но и о проблемах совместных инвестиций в целом", - сказал агентству ат-Турки.
Как отметило министерство инвестиций Саудовской Аравии в приглашении на форум, с которым удалось ознакомиться агентству, во время этого мероприятия участники смогут узнать об инвестиционном партнерстве королевства и Российской Федерации в различных областях, возможностях участия частного сектора, при этом на полях форума планируются двусторонние встречи между компаниями-участниками.
В понедельник "Росконгресс" распространил программу Российско-саудовского делового форума, в которую включена серия панельных дискуссий, посвященных различным перспективным направлениям российско-саудовского сотрудничества: инвестиции, информационно-коммуникационные технологии, агропромышленная и горнодобывающая отрасли, а также строительный сектор. Кроме того, планируется проведение выездной сессии Петербургского международного экономического форума "Как технологии меняют городскую инфраструктуру", в центре обсуждения которой будут современные подходы к городскому благоустройству, включая внедрение цифровых сервисов и систем интеллектуального транспорта.