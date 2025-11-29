Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей - 29.11.2025
https://1prime.ru/20251129/gosduma-865037932.html
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей - 29.11.2025, ПРАЙМ
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T01:21+0300
2025-11-29T01:31+0300
экономика
общество
госдума
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет, при наличии у них двух и более детей. Законопроект с соответствующими изменениями в российское пенсионное законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "(Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста при наличии 30 пенсионных баллов - ред.) женщинам, родившим двух детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 58 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", - говорится в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что аналогичный механизм действует для матерей трёх детей - они могут выйти на пенсию в 57 лет. Он также добавил, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано после получения официального отзыва правительства. "Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты", - добавил политик.
общество , госдума
Экономика, Общество , Госдума
01:21 29.11.2025 (обновлено: 01:31 29.11.2025)
 
КПРФ предложила снизить возраст выхода на пенсию для матерей двух детей

Член КПРФ Гибатдинов предложил снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для матерей двух

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили снизить до 58 лет возраст выхода на пенсию для женщин, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет, при наличии у них двух и более детей.
Законопроект с соответствующими изменениями в российское пенсионное законодательство направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"(Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного возраста при наличии 30 пенсионных баллов - ред.) женщинам, родившим двух детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 58 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет", - говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что аналогичный механизм действует для матерей трёх детей - они могут выйти на пенсию в 57 лет. Он также добавил, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано после получения официального отзыва правительства.
"Женщины, воспитывающие двух детей, часто совмещают активную трудовую деятельность с выполнением семейных обязанностей и заслуживают дополнительной государственной защиты", - добавил политик.
 
