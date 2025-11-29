https://1prime.ru/20251129/iran-865055356.html
В Иране вывели из эксплуатации ГЭС на реке Кархе
В Иране вывели из эксплуатации ГЭС на реке Кархе - 29.11.2025, ПРАЙМ
В Иране вывели из эксплуатации ГЭС на реке Кархе
29.11.2025
ТЕГЕРАН, 29 ноя - ПРАЙМ. Иран из-за засухи вывел из эксплуатации гидроэлектростанцию (ГЭС) на реке Кархе, расположенную в провинции Хузестан на западе государства, сообщил директор ГЭС и водохранилища Кархе Амир Махмуди. "Энергоблоки этой электростанции (на реке Кархе - ред.) были выведены из эксплуатации по причине падения уровня воды в водохранилище. Затворы нижнего яруса плотины были вновь открыты для подачи воды ниже по течению", - привела слова директора ГЭС гостелерадиокомпания IRIB. По данным Махмуди, нынешний уровень воды в водохранилище Кархе равен 180 метрам, что на 40 метров ниже уровня, необходимого для работы плотины ГЭС. По состоянию на 8 ноября, подсчитало агентство Fars, 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране, находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе правительства в течение года 11 ноября заявил о наличии проблем с водой в Иране, уточнив, что в этом году выпали всего 3% осадков по всему государству от показателей, которые фиксировались ранее. Он также ранее отмечал, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем страны сферы общественной жизни, ее решение должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов. Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини подчеркнул, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.
иран
В Иране вывели из эксплуатации ГЭС на реке Кархе
На западе Ирана из-за засухи вывели из эксплуатации ГЭС на реке Кархе
ТЕГЕРАН, 29 ноя - ПРАЙМ. Иран из-за засухи вывел из эксплуатации гидроэлектростанцию (ГЭС) на реке Кархе, расположенную в провинции Хузестан на западе государства, сообщил директор ГЭС и водохранилища Кархе Амир Махмуди.
"Энергоблоки этой электростанции (на реке Кархе - ред.) были выведены из эксплуатации по причине падения уровня воды в водохранилище. Затворы нижнего яруса плотины были вновь открыты для подачи воды ниже по течению", - привела слова директора ГЭС гостелерадиокомпания IRIB.
По данным Махмуди, нынешний уровень воды в водохранилище Кархе равен 180 метрам, что на 40 метров ниже уровня, необходимого для работы плотины ГЭС.
По состоянию на 8 ноября, подсчитало агентство Fars, 19 водохранилищ страны, то есть почти десятая часть от всех действующих в Иране
, находятся на грани полного высыхания, их запасы воды составляют меньше 5%.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
в ходе выступления в парламенте с отчетом о работе правительства в течение года 11 ноября заявил о наличии проблем с водой в Иране, уточнив, что в этом году выпали всего 3% осадков по всему государству от показателей, которые фиксировались ранее. Он также ранее отмечал, что, так как проблема нехватки воды затрагивает все находящиеся под контролем страны сферы общественной жизни, ее решение должно быть комплексным и основательным. По словам президента, для устранения дефицита воды необходимо создавать экспертные комиссии, в которых будут задействованы специалисты и госслужащие из всех связанных с проблемой государственных органов.
Ранее управляющий иранской государственной компанией водных ресурсов Хашем Амини подчеркнул, что около половины городского населения Ирана стоят перед проблемой нехватки питьевой воды. По данным, которые привел управляющий, менее чем за 30 лет объем возобновляемых источников с пресной водой в Иране упал со 132 до 90 миллиардов кубометров, то есть более чем на 30%, при этом объем потребления воды в стране увеличился.
