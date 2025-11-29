Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник раскрыл детали сделки Парижа и Киева по Rafale - 29.11.2025
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Европейский дипломатический источник, комментируя подписание Киевом документа с Парижем на поставку 100 истребителей Rafale рассказал РИА Новости, что речь не идет о как таковом "договоре купли-продажи". Париж и Киев подписали в ноябре документ, который предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T. "В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи",- сказал собеседник агентства. Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
россия, париж, киев, франция, николай азаров, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Париж, Киев, ФРАНЦИЯ, Николай Азаров, Мария Захарова, МИД РФ
09:45 29.11.2025
 
Источник раскрыл детали сделки Парижа и Киева по Rafale

Источник: соглашение Киева и Парижа о поставках Rafale не является договором о намерениях

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Европейский дипломатический источник, комментируя подписание Киевом документа с Парижем на поставку 100 истребителей Rafale рассказал РИА Новости, что речь не идет о как таковом "договоре купли-продажи".
Париж и Киев подписали в ноябре документ, который предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"В ходе визита Зеленского было подписано несколько соглашений. Что касается самолетов Rafale, то речь идет о декларации о намерениях, а не о договоре купли-продажи",- сказал собеседник агентства.
Зеленский не имел полномочий заключать сделку с Францией о покупке у Парижа 100 истребителей Rafale, заявил ранее в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является виртуальной сделкой, ведь у Киева нет финансовой возможности оплатить это, а у Парижа нет такого количества единиц техники, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
18 ноября, 17:19
 
РОССИЯПарижКиевФРАНЦИЯНиколай АзаровМария ЗахароваМИД РФ
 
 
