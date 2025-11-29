https://1prime.ru/20251129/jurist-865038892.html

Юрист рассказал о штрафах за украшение фасадов новогодними гирляндами

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Гражданам РФ могут грозить штрафы до 15 тысяч рублей за украшение внешней стороны окон, подъездов, дверей и фасадов новогодними электрическими гирляндами, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Пренебрежение правилами влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности может обернуться крупным административным штрафом по КоАП РФ. Согласно статье 20.4 ("Нарушение требований пожарной безопасности"), с граждан могут взыскать до 15 тысяч рублей, с организации - до 400 тысяч рублей. Кроме того, есть риск быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил содержания жилых домов (статья 7.22 КоАП) и самоуправство (статья 19.1 КоАП). Здесь штрафы могут достигать 50 тысяч рублей (для юридических лиц - ред.)", - рассказал Хаминский. Как подчеркнул юрист, если действия гражданина при украшении фасадов, дверей и окон привели к порче имущества или навредили здоровью людей, наступает уголовная ответственность. "В первую очередь, необходимо помнить, что фасады, входные двери и окна лестничных пролетов являются общим имуществом собственников помещений в доме. Любые действия по их украшению, согласно жилищному законодательству, должны быть согласованы на общем собрании собственников... Самовольный монтаж декораций является нарушением прав других владельцев", - подчеркнул собеседник агентства. Юрист уточнил, что зачастую такие полномочия делегированы управляющей компании, но только если это прописано в договоре управления. "Во-вторых, все используемые материалы, особенно электрогирлянды, обязаны соответствовать строгим требованиям пожарной безопасности. Несертифицированная продукция повышает риск возгорания, что создает прямую угрозу жизни и здоровью людей", - предупредил Хаминский. Юрист добавил, что сам процесс монтажа и демонтажа украшений не должен наносить ущерб конструкциям и отделке общего имущества. Небрежная установка может повредить фасад, оконные рамы или двери, отметил он. "Прежде чем украшать подъезд к празднику, рекомендую жителям согласовать свои инициативы с управляющей организацией или советом дома. Это простое действие поможет избежать конфликтов с соседями и серьезных юридических проблем, сохранив новогоднее настроение для всех", - порекомендовал Хаминский.

