В работе умных колонок с "Алисой" произошел сбой

2025-11-29T20:01+0300
2025-11-29T20:01+0300
2025-11-29T20:01+0300
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе - сейчас все работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе "Алисы" у некоторых пользователей. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в компании. Согласно данным детектора сбоев на 19.30 мск, в течение суток число жалоб на работу виртуального помощника "Алиса" достигло почти 1,9 тысячи. Пик пришелся на период 16.30 мск - россияне оставили более 350 жалоб. Чаще пользователи сообщали о сбое в работе сервиса. Больше всего жалоб пришло из ЯНАО, Архангельской, Калининградской и Ярославской областей, а также из Москвы.
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе - сейчас все работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"Краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе "Алисы" у некоторых пользователей. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в компании.
Согласно данным детектора сбоев на 19.30 мск, в течение суток число жалоб на работу виртуального помощника "Алиса" достигло почти 1,9 тысячи. Пик пришелся на период 16.30 мск - россияне оставили более 350 жалоб.
Чаще пользователи сообщали о сбое в работе сервиса. Больше всего жалоб пришло из ЯНАО
, Архангельской, Калининградской и Ярославской областей
, а также из Москвы
.
