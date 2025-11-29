https://1prime.ru/20251129/kolonka-865053636.html

В работе умных колонок с "Алисой" произошел сбой

В работе умных колонок с "Алисой" произошел сбой - 29.11.2025, ПРАЙМ

В работе умных колонок с "Алисой" произошел сбой

Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе - сейчас все работает в... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T20:01+0300

2025-11-29T20:01+0300

2025-11-29T20:01+0300

технологии

бизнес

янао

ярославская область

москва

яндекс

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865053469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae2b02d16a9759b1f760ef97940e96e2.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пользователи умных колонок с виртуальным помощником "Алисой" столкнулись с кратковременным сбоем, который вызвал трудности в их работе - сейчас все работает в штатном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". "Краткосрочный сбой вызвал временные трудности в работе "Алисы" у некоторых пользователей. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в компании. Согласно данным детектора сбоев на 19.30 мск, в течение суток число жалоб на работу виртуального помощника "Алиса" достигло почти 1,9 тысячи. Пик пришелся на период 16.30 мск - россияне оставили более 350 жалоб. Чаще пользователи сообщали о сбое в работе сервиса. Больше всего жалоб пришло из ЯНАО, Архангельской, Калининградской и Ярославской областей, а также из Москвы.

https://1prime.ru/20250923/alisa-862652755.html

янао

ярославская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, янао, ярославская область, москва, яндекс, россия