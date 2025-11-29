Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области - 29.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251129/kompleks-865039245.html
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области - 29.11.2025, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области
Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:40+0300
2025-11-29T03:40+0300
бизнес
россия
крым
москва
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865039245.jpg?1764376840
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового подвижного состава перевозчика уже окрашена своими силами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках… У нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами", - заявил Ганов. Глава компании пояснил, что покраска подвижного состава делается с определенной периодичностью и зачастую совмещена с проведением техосмотра или плановым ремонтом. "Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях", - сказал топ-менеджер. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник,1 декабря, в 11.00 мск.
крым
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Гранд сервис экспресс
03:40 29.11.2025
 
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области

"Гранд Сервис Экспресс" создал свой окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового подвижного состава перевозчика уже окрашена своими силами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках… У нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами", - заявил Ганов.
Глава компании пояснил, что покраска подвижного состава делается с определенной периодичностью и зачастую совмещена с проведением техосмотра или плановым ремонтом.
"Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях", - сказал топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник,1 декабря, в 11.00 мск.
 
БизнесРОССИЯКРЫММОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала