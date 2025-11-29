https://1prime.ru/20251129/kompleks-865039245.html

"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового подвижного состава перевозчика уже окрашена своими силами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках… У нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами", - заявил Ганов. Глава компании пояснил, что покраска подвижного состава делается с определенной периодичностью и зачастую совмещена с проведением техосмотра или плановым ремонтом. "Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях", - сказал топ-менеджер. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник,1 декабря, в 11.00 мск.

