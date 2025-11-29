https://1prime.ru/20251129/kompleks-865039245.html
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области - 29.11.2025, ПРАЙМ
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области
Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T03:40+0300
2025-11-29T03:40+0300
2025-11-29T03:40+0300
бизнес
россия
крым
москва
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865039245.jpg?1764376840
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового подвижного состава перевозчика уже окрашена своими силами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках… У нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами", - заявил Ганов.
Глава компании пояснил, что покраска подвижного состава делается с определенной периодичностью и зачастую совмещена с проведением техосмотра или плановым ремонтом.
"Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях", - сказал топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник,1 декабря, в 11.00 мск.
крым
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, москва, санкт-петербург, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Гранд сервис экспресс
"Гранд Сервис Экспресс" создал окрасочный комплекс в Воронежской области
"Гранд Сервис Экспресс" создал свой окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) создал собственный окрасочный комплекс вагонов в Воронежской области и часть нового подвижного состава перевозчика уже окрашена своими силами, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Есть небольшой поддерживающий проект: мы сделали свою покрасочную камеру в Лисках… У нас современный окрасочный комплекс теперь. Он практически на 100% закрывает нашу плановую потребность в реновации наших поездов. Теперь мы наши поезда красим сами", - заявил Ганов.
Глава компании пояснил, что покраска подвижного состава делается с определенной периодичностью и зачастую совмещена с проведением техосмотра или плановым ремонтом.
"Все сделаем в плановом порядке. Будет так же бирюзово, красиво, как на новых поездах. Сейчас у нас в новую ливрею окрашены примерно треть вагонов "Таврия". Кроме того, новые вагоны также красили в этом году на наших мощностях", - сказал топ-менеджер.
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник,1 декабря, в 11.00 мск.