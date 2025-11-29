https://1prime.ru/20251129/ktk-865047161.html
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ - 29.11.2025, ПРАЙМ
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ
Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T12:00+0300
2025-11-29T12:00+0300
2025-11-29T12:00+0300
газ
черное море
ктк
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщила компания. "Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04.06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", - говорится в сообщении КТК. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 "не представляется возможной", уточнили в КТК. "Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - добавили в консорциуме.
https://1prime.ru/20251016/prichaly-863603291.html
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_f3d03564a85a0dc0ed40acc66867335d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, черное море, ктк
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ
КТК: один из выносных причалов разрушен из-за атаки катеров ВСУ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщила компания.
"Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04.06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК
получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", - говорится в сообщении КТК.
Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 "не представляется возможной", уточнили в КТК.
"Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - добавили в консорциуме.
КТК планирует заменить два выносных причальных устройства