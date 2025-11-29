https://1prime.ru/20251129/ktk-865047161.html

В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ

В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ - 29.11.2025, ПРАЙМ

В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ

Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате... | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T12:00+0300

2025-11-29T12:00+0300

2025-11-29T12:00+0300

газ

черное море

ктк

https://cdnn.1prime.ru/img/83646/16/836461603_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_38e36a0d06ebfca41be6849c0847ea93.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщила компания. "Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04.06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", - говорится в сообщении КТК. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 "не представляется возможной", уточнили в КТК. "Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - добавили в консорциуме.

https://1prime.ru/20251016/prichaly-863603291.html

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, черное море, ктк