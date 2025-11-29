Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ - 29.11.2025
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ - 29.11.2025
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ
Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T12:00+0300
2025-11-29T12:00+0300
газ
черное море
ктк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщила компания. "Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04.06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", - говорится в сообщении КТК. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 "не представляется возможной", уточнили в КТК. "Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - добавили в консорциуме.
черное море
газ, черное море, ктк
Газ, Черное море, КТК
12:00 29.11.2025
 
В КТК заявили о целенаправленном разрушении причала атакой ВСУ

КТК: один из выносных причалов разрушен из-за атаки катеров ВСУ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Один из трех выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума КТК (ВПУ-2) разрушен и не подлежит дальнейшей эксплуатации в результате "целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами" на нефтетерминал консорциума в Черном море, сообщила компания.
"Сегодня, 29 ноября 2025 года, в 04.06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", - говорится в сообщении КТК.
Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 "не представляется возможной", уточнили в КТК.
"Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", - добавили в консорциуме.
КТК - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
КТК планирует заменить два выносных причальных устройства
16 октября, 21:04
 
ГазЧерное мореКТК
 
 
