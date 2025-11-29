Медведчук заявил, что расследование в окружении Зеленского заказали в США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251129/medvedchuk-865043302.html
2025-11-29T08:27+0300
2025-11-29T08:27+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
набу
рада
энергоатом
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Коррупционное расследование в окружении Владимира Зеленского, которое вылилось в скандал, "заказывали" американцы, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Комментируя разразившийся в Киеве коррупционный скандал, Медведчук сообщил, что такая ситуация назревала постепенно. "Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы. И то, что американцы вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ - ред.) и специализированной антикоррупционной прокуратурой в течение полутора лет исследовали финансовое окружение Зеленского и самого Зеленского", - отметил Медведчук. Также политик заявил, что в опубликованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции в сфере энергетики, есть и записи разговора самого Зеленского. "Мне это достоверно известно, есть и записи разговора самого Зеленского, и его специальные команды", - добавил он. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. В пятницу, 28 ноября, в НАБУ заявили о проведении обысков у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Уже вечером Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.
общество , мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, набу, рада, энергоатом
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада, Энергоатом
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
