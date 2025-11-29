Мексика приостановила импорт свинины из Испании

https://1prime.ru/20251129/meksika-865040928.html

МЕХИКО, 29 ноя - ПРАЙМ. Мексика приостановила импорт свинины и продукции из нее из Испании после выявления вспышки африканской чумы свиней в Каталонии, сообщили в министерстве сельского хозяйства страны. "Мексика ограничивает импорт свинины, продуктов и субпродуктов свиного происхождения, поступающих из Испании, из-за вспышки африканской чумы свиней в Каталонии. Мера принимается на основе международных протоколов, чтобы защитить национальное свиноводческое производство от возможных зоосанитарных рисков", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ведомстве указали, что решение принято после того, как ветеринарные службы Каталонии уведомили о двух диких кабанах, у которых обнаружен вирус. Отмечается, что это первый случай африканской чумы свиней в Испании с 1994 года, и до получения дополнительной зоосанитарной информации ввоз любых продуктов свиного происхождения из Испании будет запрещен. "Свинина, продукты из нее и субпродукты, такие как ветчина или колбасы, вяленые продукты, свиные субпродукты для потребления человеком или сырье для производства кормов для домашних животных, не будут допущены к ввозу", - уточняется в документе. В минсельхозе добавили, что ограничения касаются как коммерческих поставок, так и продукции, которую везут в багаже туристы, резиденты и граждане Мексики при въезде в страну.

