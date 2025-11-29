https://1prime.ru/20251129/minoborony-865047348.html
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинскому ВПК и снабжавшим его объектам энергетики в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - говорится в сводке российского ведомства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.
