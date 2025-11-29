Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины - 29.11.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины
Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинскому ВПК и снабжавшим его объектам энергетики в ответ на террористические атаки Киева по... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинскому ВПК и снабжавшим его объектам энергетики в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - говорится в сводке российского ведомства. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.
12:48 29.11.2025
 
ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинскому ВПК в ответ на атаки Киева

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по украинскому ВПК и снабжавшим его объектам энергетики в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", - говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в МО РФ.
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Центр" в Красноармейске
Заголовок открываемого материала