Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР - 29.11.2025
Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы 2-й армии... продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.
россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
12:50 29.11.2025 (обновлено: 12:53 29.11.2025)
 
Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР

Минобороны: штурмовики группировки "Центр" продолжают зачищать Ровное в ДНР

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурмовые группы 2-й армии... продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.
