Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР
29.11.2025
Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР
Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы 2-й армии... продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.
