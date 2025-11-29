https://1prime.ru/20251129/minoborony-865047486.html

Минобороны рассказало о ходе зачистки поселка Ровное в ДНР

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Российские штурмовики группировки "Центр" продолжают зачистку Ровного в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Штурмовые группы 2-й армии... продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что в Красноармейске подразделения этой же армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас.

