https://1prime.ru/20251129/minoborony-865048013.html

Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова

Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова - 29.11.2025, ПРАЙМ

Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова

Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в | 29.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-29T12:55+0300

2025-11-29T12:55+0300

2025-11-29T12:55+0300

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ. "В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.

https://1prime.ru/20251129/minoborony-865047486.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф