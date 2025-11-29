Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова - 29.11.2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова - 29.11.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T12:55+0300
2025-11-29T12:55+0300
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ. "В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
рф
12:55 29.11.2025
 
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
