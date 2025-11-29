https://1prime.ru/20251129/minoborony-865048013.html
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова - 29.11.2025, ПРАЙМ
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ. "В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
Минобороны: штурмовики "Центра" продолжали выбивать ВСУ из Димитрова
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды группировки "Центр" продолжали выбивать противника из Восточного и Западного районов Димитрова в ДНР, а также из южной части города, сообщили в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города", - говорится в сводке российского ведомства.
