https://1prime.ru/20251129/minselkhoz-865048801.html
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в декабре
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в декабре - 29.11.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в декабре
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 декабря снизится до 8,9 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза... | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T14:01+0300
2025-11-29T14:01+0300
2025-11-29T14:01+0300
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 декабря снизится до 8,9 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,3 доллара за тонну, на ячмень - 210,8 доллара, на кукурузу - 211,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 ноября по 2 декабря, составляет 232,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://1prime.ru/20251125/poshlina-864935184.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d91b1c605ed626b2c462fe118e0e046.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз, банк россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз, банк Россия
Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в декабре
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 3 по 9 декабря составит 8,9 рубля за тонну
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 декабря снизится до 8,9 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,3 доллара за тонну, на ячмень - 210,8 доллара, на кукурузу - 211,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 ноября по 2 декабря, составляет 232,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России
за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ
в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в декабре вырастет