Пошлина на экспорт пшеницы из России снизится в декабре

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 3 по 9 декабря снизится до 8,9 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 227,3 доллара за тонну, на ячмень - 210,8 доллара, на кукурузу - 211,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 26 ноября по 2 декабря, составляет 232,3 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

