В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД."Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека", — указано в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что при таких мошеннических рассылках злоумышленники часто применяют файлы с расширением .apk, которые содержат установочные пакеты вредоносного ПО. Это позволяет им получить удаленный доступ к устройству, чего и добиваются аферисты.

