В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта - 29.11.2025
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта - 29.11.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта
Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T07:08+0300
2025-11-29T07:08+0300
технологии
мвд
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861252766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1684baabb47ba6d8963be4fe4d5f4.jpg
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД."Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека", — указано в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что при таких мошеннических рассылках злоумышленники часто применяют файлы с расширением .apk, которые содержат установочные пакеты вредоносного ПО. Это позволяет им получить удаленный доступ к устройству, чего и добиваются аферисты.
технологии, мвд, общество , россия
Технологии, МВД, Общество , РОССИЯ
07:08 29.11.2025
 
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта

МВД: сообщение с сомнительным содержанием может свидетельствовать о взломе аккаунта

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД.
"Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека", — указано в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что при таких мошеннических рассылках злоумышленники часто применяют файлы с расширением .apk, которые содержат установочные пакеты вредоносного ПО. Это позволяет им получить удаленный доступ к устройству, чего и добиваются аферисты.
 
