В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта - 29.11.2025, ПРАЙМ
В МВД объяснили, как узнать, что сообщение пришло со взломанного аккаунта
Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД. | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T07:08+0300
2025-11-29T07:08+0300
2025-11-29T07:08+0300
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Неожиданные запросы от знакомых через мессенджеры с просьбой занять денег могут быть признаком того, что аккаунт был взломан, сообщили в МВД."Мошенники, получив контроль над учетной записью, рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги, рассчитывая на то, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека", — указано в сообщении.В ведомстве также подчеркнули, что при таких мошеннических рассылках злоумышленники часто применяют файлы с расширением .apk, которые содержат установочные пакеты вредоносного ПО. Это позволяет им получить удаленный доступ к устройству, чего и добиваются аферисты.
