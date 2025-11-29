https://1prime.ru/20251129/neft-865049634.html
Казахстан перенаправил нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
Казахстан перенаправил нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК - 29.11.2025, ПРАЙМ
Казахстан перенаправил нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
РИА Новости КАЗАХСТАН ЭКСТРЕННО АКТИВИЗИРОВАЛ ПЛАН ПО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЮ НЕФТИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАРШРУТЫ ПОСЛЕ АТАКИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ КТК - МИНЭНЕРГО | 29.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-29T16:07+0300
2025-11-29T16:07+0300
2025-11-29T16:07+0300
казахстан
ктк
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/71/836287130_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_e81416918694ab19af00deecaf4f8ac7.jpg
РИА Новости КАЗАХСТАН ЭКСТРЕННО АКТИВИЗИРОВАЛ ПЛАН ПО ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЮ НЕФТИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАРШРУТЫ ПОСЛЕ АТАКИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ КТК - МИНЭНЕРГО
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83628/71/836287130_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_3a19c002cd853816bb60b10720619303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, ктк
Казахстан перенаправил нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
Минэнерго: Казахстан перенаправил нефть на альтернативные маршруты после атаки ВСУ на КТК