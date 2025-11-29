Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия заработала 55 миллиардов евро за счет поставок газа в ЕС - 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Норвегия с февраля 2022 года заработала почти 55 миллиардов евро за счет поставок газа в ЕС, при этом более 36 миллиардов она получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, с начала 2019 года по январь 2022 года Норвегия зарабатывала в среднем примерно 420 миллионов евро в месяц за счет поставок газа в Евросоюз. Однако с февраля 2022 года, когда ЕС начал вводить антироссийские санкции, а цены на газ стали обновлять многолетние рекорды, по сентябрь 2025 года доходы Норвегии подскочили в среднем до 1,24 миллиарда евро в месяц. Интересно, что доля Норвегии в расходах Евросоюза на газ почти не изменилась: если до февраля 2022 года она в среднем составляла 11,1%, то после - 11,9%. При этом в текущем году она была на уровне 12,3%. Таким образом, за последние 44 месяца Норвегия в целом заработала 54,6 миллиарда евро, при этом из них "санкционный навес" составил 36,1 миллиарда.
газ, норвегия, ес, евростат
Энергетика, Газ, Экономика, НОРВЕГИЯ, ЕС, Евростат
07:17 29.11.2025
 
Норвегия заработала 55 миллиардов евро за счет поставок газа в ЕС

Евростат: Норвегия заработала почти 55 миллиардов евро за счет поставок газа в ЕС

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Норвегия с февраля 2022 года заработала почти 55 миллиардов евро за счет поставок газа в ЕС, при этом более 36 миллиардов она получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, с начала 2019 года по январь 2022 года Норвегия зарабатывала в среднем примерно 420 миллионов евро в месяц за счет поставок газа в Евросоюз. Однако с февраля 2022 года, когда ЕС начал вводить антироссийские санкции, а цены на газ стали обновлять многолетние рекорды, по сентябрь 2025 года доходы Норвегии подскочили в среднем до 1,24 миллиарда евро в месяц.
Интересно, что доля Норвегии в расходах Евросоюза на газ почти не изменилась: если до февраля 2022 года она в среднем составляла 11,1%, то после - 11,9%. При этом в текущем году она была на уровне 12,3%.
Таким образом, за последние 44 месяца Норвегия в целом заработала 54,6 миллиарда евро, при этом из них "санкционный навес" составил 36,1 миллиарда.
 
