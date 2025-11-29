https://1prime.ru/20251129/npz-865047858.html
На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение
КРАСНОДАР, 29 ноя – ПРАЙМ. Открытое горение на Афипском НПЗ, загоревшемся из-за атаки БПЛА, ликвидировано, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты ликвидировали открытое горение в 11.37", - говорится в сообщении. Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября, его локализовали на 250 квадратных метрах. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет.
